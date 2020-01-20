紅包不封口！廖大乙曝「過年眉角」…金鼠年增運注意：初一不可以吃粥

▲民俗專家廖大乙提點過年包紅包注意事項。（圖／民俗專家廖大乙提供，以下同）

記者陳羿妏／採訪報導

農曆新年圍爐時最不能錯過的是發、領紅包，而金鼠年該如何把握財運，祈求一整年順利呢？民俗專家廖大乙接受《ETtoday新聞雲》電訪時提及許多注意事項，其中「紅包絕不能封口」，提醒大家這樣做才能「活氣生財」，另外一日之計在於晨，初一記得要早起，切勿睡到11點後，才可迎來更好的運勢。

廖大乙提到，若想祝福對方，增加財運，記住幾點小眉角，讓新的一年運勢更旺，紅包的袋子開始便是重點，民眾記得不要使用非當年份的生肖紅包袋，或者重複使用舊的紅包袋，像是今年鼠年卻誤用成上次的豬年，這樣等於是「沒氣」，無法除舊佈新，另外直、橫2種形式則分別有不同祝福之意，直的是希望對方正業順利，橫的則是祝對方偏財運，可以中獎等。

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廖大乙說，紅包不可封死為了要「活氣生財」，避免財氣不流通，而結婚給的禮包及喪禮給的白包要封死則相反，因為「不會發生第二次」，必須要封死。提到包的數字內容，廖大乙表示，雙數是常見且最吉利的包法，而包給長輩的數字，須注意今年的金額要比去年多一些，這樣會讓他們認為晚輩事業有提升，包給晚輩的話則是幾百元都行，純粹鼓勵用意。

廖大乙提醒，領紅包的過程也要注意一些細節，像是記得要雙手領取，一方面為了禮貌，另一方面則是避免單手拿的時候，紅包落地像是錢財溜了的感覺。「把紅包放在枕頭下」這句話流傳多時，廖大乙說，因為壓歲錢的歲字與睡字有諧音感，除了歲歲平安的意思，建議民眾可以把紅包放枕頭下，直到年初五「接財神」財氣到，再把錢放入錢包內，增加整年的財運。



針對金鼠年該如何讓運勢更順利，廖大乙認為，新的一年最重要在年初一，列四點提醒民眾：一、早睡早起，切勿睡到中午11點後；二、中午11點前就要出門走走，往人潮多的地方逛，可增加靈氣；三、不可吃粥，有貧苦的感覺，可以多吃菠菜；四、以祝福語的諧音贈送年節禮品，像是送酒（長長久久）、橘子（大吉大利）、蘋果（平平安安）、鳳梨（好運旺來）。



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