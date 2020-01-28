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走春走進花海裡！北市河濱公園春節滿花香

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▲▼觀山河濱花海。（圖／北市水利處提供）

▲觀山河濱公園花海。（圖／北市水利處提供）

記者陳家祥／台北報導

迎接2020新年到來，台北市水利處在河濱公園規劃多處花海園區，歡迎民眾把握春節7天連假，踏出家門來走春，到古亭、成美右岸河濱公園、內湖大溝溪生態治水園區，以及觀山河濱公園賞花、活動筋骨。另外，至社子島濕地來趟生態小旅行，也是新年走春的好選擇。

水利處表示，古亭河濱公園有約8,234平方公尺的廣大花海，媲美北海道富良野景緻，吸引有許多人前來拍照打卡；而內湖的大溝溪生態治水園區，則可欣賞群山綠水環抱繽紛花海。這2處花海交通便利，鄰近師大公館商圈與捷運大湖公園站，在網路上掀起一波賞花熱潮，平日、假日均吸引不少民眾來此野餐、踏青。

成美右岸河濱公園沿線，也有2處美麗的小花海可以欣賞，1處位於成美橋下，另1處則位在基隆河13號疏散門往成功橋方向，2處均距饒河街觀光夜市不遠，非常適合逛完夜市，以各種風味美食滿足口腹之慾後，悠閒漫步前往。從饒河疏散門登上彩虹橋走至對岸，即為成美右岸河濱公園，下橋後往成美橋、成功橋方向步行約15-30分鐘即可抵達花海園區。水利處表示，在工作人員悉心照料下，目前古亭、成美右岸河濱公園及內湖大溝溪生態治水園區花海，花況還十分鮮艷明亮，可以一路觀賞至2月下旬。

▲▼大溝溪花海。（圖／北市水利處提供）

▲大溝溪花海。（圖／北市水利處提供）

觀山河濱公園基隆河5號疏散門前，還有一片熱騰騰、剛完工的花海。水利處表示，該處使用約7萬6千多盆當季草花，如常見的一串紅、四季秋海棠、孔雀草、黃花瑪格麗特、非洲鳳仙花，還有如同小花貓般楚楚可人的香堇菜、三色堇，以及大眾十分喜愛的羽葉薰衣草，透過鮮明色彩鋪排充滿生命力的幾何圖騰，營造面積2,067平方公尺的花海，花叢中還穿插數隻小白鷺、小水鴨、洋燕及紅冠水雞等河濱鳥類意象裝置藝術，體現臺北市河濱公園不止有絕美的景色、完善的遊憩設施，更有著豐富的動植物生態。

▲▼古亭河濱花海。（圖／北市水利處提供）

▲古亭河濱公園花海。（圖／北市水利處提供）

另外，社子島濕地也是新春小旅行的好去處，位於基隆河與淡水河匯流處的社子島，有著豐富多樣的濕地生態。許多遊客來到這裡，欣賞兩河交匯與觀音山、關渡大橋的美景，水利處推薦大家可以觀察濕地生態，一起跨海南遷的候鳥，在灘地、草叢、樹叢中往來起降。大型長腳水鳥如大白鷺、蒼鷺，在漲潮之際或退潮前後，常可看到牠們伸長脖子盯著水面、鎖定目標的覓食身影；退潮時裸露出來大片泥灘地，則是青足鷸、磯鷸、小環頸鴴等中小型鷸、鴴科鳥類的大食堂。

▲▼社子島溼地賞鳥。（圖／北市水利處提供）

▲社子島溼地賞鳥。（圖／北市水利處提供）

水利處表示，河濱公園位於行水區範圍內，容易受颱風、豪雨影響，為利於災後復原及管理，河濱大部分都是一望無際的草坪和樹木，視覺上較為單調，近年水利處為了豐富河岸景觀，使地景有多層次變化，常在秋冬季選擇適當地點營造花海。

《古亭河濱公園花海》怎麼走

公車
搭乘253、673、943、棕12公車，至「臺北市客家文化主題公園」站下車，沿著汀州路三段向前行至師大路口，登上客家文化中心旁「跨堤自行車道觀景平臺」進入古亭河濱公園，走下跨堤自行車道觀景平臺後往左手邊方向走可見「網球場」，繼續沿自行車道向前走約5分鐘，即可見古亭河濱花海。

捷運
松山新店線「臺電大樓站」5號出口出站，沿「師大路」往客家文化主題公園方向步行約5分鐘，登上客家文化中心旁「跨堤自行車道觀景平臺」進入古亭河濱公園，走下跨堤自行車道觀景平臺後往左手邊「永福橋」方向可見「網球場」，繼續沿自行車道向前走約5分鐘，即可見古亭河濱花海。
松山新店線「公館站」4號出口出站，「羅斯福路四段24巷」右轉「汀洲路3段」後再左轉進「思源街」，沿「思源街」往「永福橋」方向步行約10分鐘，從「永福橋下越堤階梯」進入古亭河濱公園，走下越堤階梯後右轉，沿自行車道步行約2-3分鐘即可見古亭河濱花海。

《大溝溪生態治水園區花海》怎麼走 

公車
搭乘247(區)、267、284、617(副)、620、630、677、681、683、棕10、棕19、紅2、紅31、內湖幹線(原287)公車，至「捷運大湖公園」站下車，由「大湖山莊街」進入，沿「大湖山莊街」直行，行經大湖國小，步行約10-15分鐘，至大湖山莊街底即達大溝溪生態治水園區，入園後越過石階可見花海區。

捷運
文湖線「大湖公園站」1號出口出站右轉「大湖山莊街」，沿「大湖山莊街」直行，行經大湖國小，步行約10-15分鐘，至大湖山莊街底即達大溝溪生態治水園區，入園後越過石階可見花海區。
《成美右岸河濱公園花海》怎麼走　

公車
搭乘63、204、207、531、棕1、綠16、藍7、民生幹線(原518)公車，至「週美里一」站下車，沿著新明路298巷朝新明路向成美橋前行，沿成美橋下道路前行2-3分鐘至潭美街，過街登上越堤階梯後進入成美右岸河濱公園，走下越堤階梯，即可見成美右岸河濱花海位於成美橋下游方向。
搭乘28、256、284、551、679、小3、藍20、藍36、藍50、市民小巴10公車，至「石潭公園(成功)」站下車，沿著成功路二段朝安康路向成功橋右側道路前行約2-3分鐘至潭美街口，過街登上越堤階梯後進入成美右岸河濱公園，走下越堤階梯，往右側(成功橋下游方向)步行約3分鐘，即可見成美右岸河濱花海。

捷運
松山新店線「松山站」5號出口出站，「八德路4段」右轉直行，至「八德路4段763巷」左轉，沿「八德路4段763巷」至「松河街」右轉，沿「松河街」直行約4分鐘至「南港路3段314巷」路口，登上越堤階梯，穿越「成美長壽橋」抵達對面成美右岸河濱公園，走下越堤階梯往左側(上游方向)步行約1-2分鐘，即可見成美右岸河濱花海。
備註：「松河街」左轉約1-2分鐘可至「基4號疏散門（饒河疏散門）」，疏散門旁「彩虹橋」兩端設有電梯直上堤頂，方便肢障者、老人家及嬰兒車等通行，而樓梯中間設有自行車牽引道，讓騎士們也可輕鬆穿越兩端。

《觀山河濱公園花海》怎麼走

公車：
搭63、286(副)、307、藍27、棕1、民生幹線公車，至「新東里」站牌下車，步行至民生塔悠路口右轉進觀山(基5號)疏散門→達觀山河濱公園。
自行開車：
國道一號從「23A圓山」出口下交流道，往「濱江街」方向直行，接「撫遠街」，順著「撫遠街」接「塔悠路」，行駛至「塔悠路」及「延壽街」交叉口迴轉，往「民生東路5段」方向行駛約200公尺，右側有條巷子，右轉進入觀山(基5號)疏散門即可抵達，河濱公園內停車場前方即為花海。

捷運：
搭乘捷運松山新店線至「南京三民站」，從4號出口出來，左轉至「南京東路五段251巷」，沿「南京東路五段251巷」直行至「健康路」右轉，沿「健康路」直走，見「塔悠路」左轉，直行約500公尺，右側可見「基隆河5號疏散門」，花海區即在進門後左側停車場前方。

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