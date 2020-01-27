天文館、科教館、兒童樂園「縫起來」！走春就來台北科學藝術園區

記者陳家祥／台北報導

台北市兒童新樂園、科教館、天文館三處人文、教育場所比鄰而居，為了讓前來遊玩的民眾享受更安全、更豐富的環境，台北市政府新工處將上述三處連同鄰近的美崙公園「縫起來」，取消車輛通行道路改為人行徒步區，成為一整片的「台北科學藝術園區」，不只保障民眾通行安全，提供更便利安全的休憩活動場所，方便親子遊玩同樂。

新工處共管科長洪維聰表示，「台北科學藝術園區」縫合工程規模達8,677萬0,205元，其中人行徒步區採透水鋪面工法，面積達6,851M2，可減少地表逕流，調節微氣候，改善步行條件，且雨水滲入底下涵養地下水，降低排水系統負荷，並降低熱島效應，促進水資源永續經營。綠化面積總共增加約3,650M2，灌木地被面積約2,150M2、草地面積約1,500M2、新植喬木約100顆、預計可減少約2,115噸的二氧化碳排放量。

▲北市府將科教館、天文館、兒童樂園及美崙公園「縫起來」，成為台北科學藝術園區。（圖／台北市政府新工處提供）



新工處北區工務所主任王頌夫則說，施工範圍為聯繫兒童樂園、美崙公園及天文館之主要路線亦為士林區民眾重要休閒遊憩地點，為免影響居民日常休閒起居，工程採分區封閉式方式施工。另外，配合當地里民生活、天文館營運時程及影片撥放時間，調整施工時間及施作動線安排，避免影響民眾休憩參訪權益。

王頌夫指出，工程施工階段考量民眾通行需求，適時調整工區圍設範圍，提供通行空間；此外，並協助里長會勘協調科教館、美崙公園及天文館夜間照明問題，提供安全的通行空間，達成施工期間無通行事故發生。



新工處辦理兒童新樂園、美崙公園、天文館與科教館間外部空間整合，以整體景觀角度改變天文館外部空間，將各館區及園區受馬路區隔不利休閒漫遊之獨立公共空間，融合成一整體區域，擴大友善、舒適之休憩環境。

「台北科學藝術園區」完工後，引入美崙街、文昌路等區域人流，並由綠蔭步道與植栽引導遊客參觀動線，完整鏈結園區，以穿透方式提升園區可及性，創造園區優質休憩空間，達成科學教育之推廣目的。

工務局呼籲民眾，春節期間，大啖美食之餘，不妨利用空檔閤家走訪「台北科學藝術園區」，除了悠遊園區安全寬敞的步行空間，還可吸收新知，增廣見聞，提供家中老少滿滿的歡樂回憶，可謂一舉數得。



