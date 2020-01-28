免費泡湯小確幸！北投「3座溫泉泡腳池」初四恢復營運

▲泉源公園溫泉泡腳池園區。（圖／產業局提供）



記者楊亞璇／台北報導



台北市北投區復興公園、泉源公園及硫磺谷溫泉泡腳池，春節期間109年1月24日(除夕)起至1月27日(初三)止，休園4日，1月28日 (初四)起恢復正常營運，開放時間為每週二至週日上午8時至下午6時，提供民眾泡腳服務。



泉源公園溫泉泡腳池園區

• 園區位址：台北市北投區珠海路155號(義方國小)正對面

• 交通資訊：

(1)北投捷運站搭乘小28公車至「泉源公園」站抵達。

(2)北投捷運站搭乘230、小7、小22及小26路等公車至「郵政訓練所」站步行約200公尺抵達。

▲硫磺谷溫泉泡腳池園區。（圖／產業局提供）

硫磺谷溫泉泡腳池園區

• 園區位址： 台北市北投區泉源路77號斜對面，陽明山國家公園硫磺谷遊憩區內

• 交通資訊：硫磺谷溫泉泡腳池附近停車方便，亦可於北投捷運站搭乘小7、小9、小26公車於「彌陀寺站」下車。

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▲復興公園溫泉泡腳池園區。（圖／產業局提供）



復興公園溫泉泡腳池園區

• 園區位址：台北市北投區中和街61號對面

• 交通資訊：

（1） 捷運：「新北投捷運站」出站向左走250公尺即可到達。

（2） 公車：「新北投站」216區、218、218區、218直、223、266、602、小6、內科通勤16、南軟通勤北投線。

「北投公園站」129、230、小7、小9、小22、小26。