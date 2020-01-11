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天冷泡湯去！南台灣三大溫泉區玩法超多　還能健行、賞花、吃綠豆蒜

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▲▼西拉雅國家風景區管理處表示，關子嶺、寶來不老、四重溪等三大溫泉區各有不同玩法。（觀光局提供）

▲天氣變冷，正好適合泡溫泉。（觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

春節連假來臨，冷颼颼的天氣最適合泡湯不過！交通部觀光局去年結合擴大國旅補助計畫，推出泡湯券優惠，期限延至2月底，西拉雅國家風景區管理處表示，關子嶺、寶來不老、四重溪等三大溫泉區各有不同玩法，不只能泡湯，還能賞波斯菊花海、品嚐小吃綠豆蒜、體驗客家文化，十分豐富。

西拉雅國家風景區管理處處長許主龍表示，南台灣的溫泉不只是泡起來舒服，還兼具地方滿滿的人情味，未來也計劃發行特別的旅遊紀念品，讓旅客有吃、有玩、有拿，走入山林、眺望海景，體驗不一樣的南台灣溫泉新玩法。

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▲▼西拉雅國家風景區管理處表示，關子嶺、寶來不老、四重溪等三大溫泉區各有不同玩法。（觀光局提供）

▲西拉雅國家風景區管理處處長許主龍表示，南台灣的溫泉不只是泡起來舒服，還兼具地方滿滿的人情味。（觀光局提供）

西拉雅風管處指出，關子嶺溫泉為日治時期的四大名湯之一，同時也是世界三大泥湯之一，黑色的泥漿溫泉搭配香噴噴的甕仔雞是關子嶺的代表性標誌。附近的火山碧雲寺，還可俯瞰嘉南平原賞火燒雲奇景。

而關子嶺的大凍山步道是大台南地區重要的健行路線，鄰近的後壁小鎮還可以品嘗農村慢活氣息，還可賞波斯菊花海。

▲▼西拉雅國家風景區管理處表示，關子嶺、寶來不老、四重溪等三大溫泉區各有不同玩法。（觀光局提供）

▲▼西拉雅國家風景區管理處表示，關子嶺、寶來不老、四重溪等三大溫泉區各有不同玩法。（觀光局提供）

▲▼西拉雅國家風景區管理處表示，關子嶺、寶來不老、四重溪等三大溫泉區各有不同玩法。（觀光局提供）

▲▼西拉雅國家風景區管理處表示，關子嶺、寶來不老、四重溪等三大溫泉區各有不同玩法。（觀光局提供）

再來是四重溪溫泉公園今年人潮絡繹不絕，夜晚的楓紅燈海，將溫泉公園襯托的美輪美奐，搭配上充滿日式的建築，讓人彷彿置身日本。鄰近的恆春小鎮近期開了許多文創小店。附近的車城龜山步道則擁有360度環景的開闊視野，走完步道再到全台最大的土地公廟–福安宮，品嘗在地小吃綠豆蒜。

最後則是寶來花賞溫泉公園，已於1月重新開幕，除了手湯、足湯，更特別新設了SPA泡湯區提供給遊客更多元的享受，一旁的浦來溪頭社戰道可登高眺望整個溫泉公園及遠方山景；享受溫泉後順遊鄰近的美濃，體驗滿滿客家農村的氛圍與美食，為溫泉之旅畫上完美句點。

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