獨／提告謝和弦、莉婭「侵害配偶權」求償420萬　還是正宮！扣嫂163字聲明

記者吳奕靖／高雄報導

面對藝人謝和弦以及直播主莉婭的高調示愛，謝和弦老婆Keanna決定不忍了，正式提告兩個人「侵害配偶權」，同時民事求償420萬元，Keanna發表聲明強調：「為了捍衛本人配偶之權利，以及身為公眾人物應有的態度，本人經過再三考慮，因此決定訴諸法律，以示公道」。

▲扣嫂正式對謝和弦以及莉婭提出侵害配偶權告訴 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲扣嫂正式對謝和弦以及莉婭提出侵害配偶權告訴 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

Keanna透過委任律師，在13日下午前往新北地方法院直接遞狀提告，以「侵害配偶權」提出民事告訴，對謝和弦以及莉婭求償420萬元，Keanna也發表聲明強調謝和弦迄今還是配偶，但是他們兩個人卻還是「以男女朋友身份」公開放閃，所以造成懷孕的自己小產，為了捍衛自己的權利，所以決定提告。

Keanna全文聲明如下：

今天正式的向法院提出訴狀！

對於謝和弦與陳莉涵小姐兩人提出共同「侵害配偶權」的訴訟。謝和弦至今仍是本人配偶，卻和陳莉涵小姐以男女朋友身份為交往，多次公開牽手、親吻，甚至同居，造成懷有身孕的本人深受打擊，也因此無法保住肚子中的寶寶，為了捍衛本人配偶之權利，以及身為公眾人物應有的態度，本人經過再三考慮，因此決定訴諸法律，以示公道。

▲謝和弦和莉婭。（圖／翻攝自Keanna IG、謝和弦提供）

►腦公！你不可以賴帳喔