春節就是要玩遊戲！HTC VIVEPORT揭曉全球十大VR熱門榜單

▲HTC VIVEPORT揭曉2019全球十大VR熱門榜單。（圖／HTC提供）

記者姚惠茹／台北報導

春節連假在家要玩什麼遊戲？HTC VIVEPORT揭曉2019全球十大VR熱門榜單，其中前三名的《SUPERHOT VR》、《亞利桑那陽光》、《Creed: Rise to Glory》，就有兩款是射擊類遊戲，主要以第一人稱視角適合沈浸式體驗，獲得廣大遊戲粉絲的喜愛。

HTC VIVEPORT為宏達電推出的VR內容平台，並在近來揭曉2019全球十大VR熱門榜單，獲選最熱門遊戲榜首的《SUPERHOT》，是一款擁有時空凍結和子彈時間特色的第一人稱射擊遊戲，運用暫停不動的戰術策略，解決敵人，而且在遊戲中只有人前進，時間才會前進。

同樣是射擊類遊戲，獲得熱門榜單第二名的《亞利桑那陽光-絕境求生DLC》，是一款混合末日殭屍恐怖元素的射擊遊戲，讓玩家在遊戲中可以體驗類似手持武器般射擊、裝彈等動作的VR射擊遊戲，而且可以使用超過25種不同的武器來攻擊活屍，同時還要管理自己的彈藥存量。

獲得熱門榜單第三名的《Creed: Rise to Glory》則是拳擊模擬遊戲，由玩家扮演拳擊手揮動控制器出拳，可以與世界頂級對手從頭到腳地搏鬥，以建立自己的拳擊傳統，並採用新的近戰技術，享受大汗淋漓的搏鬥體驗，也有以故事為主導的單人戰役。

▲VIVEPORT INFINITY讓玩家可以體驗超過上千款的VR遊戲吃到飽。（圖／HTC提供）

榜單4~10名依序為由玩家扮演忍者闖關的《默者VR》、切水果遊戲的《水果忍者VR》、緊張刺激的解謎遊戲《玩具熊的五夜後宮VR：求救訊號》、扮演特工殺敵的《I Expect You To Die》、賽車競技類的《飄移卡丁車：在線賽場版》、高樓體驗的《里奇高台》、射擊類的《槍械俱樂部VR》。

目前VIVEPORT熱門內容除了遊戲之外，還有可以在3D空間中繪畫的 「TiltBrush」、HTC VIVE與羅浮宮針對達文西逝世500週年聯手創作的「蒙娜麗莎：越界視野」、美國自然歷史博物館與HTC VIVE聯手打造的「美國自然歷史博物館 霸王龍：骨骼解密T. rex」。

▲HTC VIVE與羅浮宮針對達文西逝世500週年聯手創作的「蒙娜麗莎：越界視野」。（圖／記者姚惠茹攝）

同時，VIVEPORT舉凡藝術、知識教育、人文科學、旅遊探險、健康塑身、多人連線射擊、電影強檔、休閒娛樂等內容皆有，例如潛入海底觸摸鯨魚、駕駛飛行船探索天文、或攀登聖母峰及體驗雨林生態等深度體驗，只要透過VIVE虛擬實境裝置及內容平台，就能實現所有可能。

HTC去年啟動全球首創的無限量VR訂閱服務（Viveport Infinity）提供每個月12.99美元（約新台幣399元）與每年99美元（約新台幣2,999元）2種選擇，即可在VIVEPORT內體驗超過上千款的VR遊戲吃到飽。

HTC VIVE為了讓民眾體驗VR虛擬實境裝置及內容，擴大建置VIVE虛擬實境體驗點，目前全台已有23家VIVE虛擬實境體驗點，像是全國電子、原價屋、三井資訊、及良興電子VR體驗點，不僅可以免費體驗各類VR精彩內容，還提供專用電腦配備諮詢及購買的全方位服務。