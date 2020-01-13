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宏達電攜手倫敦大學金匠學院與Admix　「倫敦VIVE開發者大賽」月底開跑

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▲宏達電攜手倫敦大學金匠學院與Admix　「倫敦VIVE開發者大賽」月底開跑。（圖／宏達電提供）

▲宏達電攜手倫敦大學金匠學院與Admix共同舉辦「倫敦VIVE開發者大賽」。（圖／宏達電提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（HTC）今（13）宣布攜手倫敦大學金匠學院資訊工程系及經營AR/VR Pioneer網站的Admix公司， 即將在ㄍ1月24日至26日共同舉辦「倫敦VIVE開發者大賽」（London VIVE Developer Jam），針對開發者就未來的混合實境（Mixed Reality，MR）進行創新實驗與嘗試。
 
宏達電表示，活動將在Goldsmiths St James Hatcham舉辦，參加者將運用最新的VIVE硬體及眼球、手部和嘴唇追蹤等最新軟體開發套件（SDK），在遊戲、藝術實驗及企業問題解決方案等領域去發展各式體驗，重新挑戰人們運用虛擬實境的方式，以及人與人之間如何透過虛擬實境互動等。
 
活動將從星期五開始一直進行到星期日，內容豐富緊湊，第一天晚上將召開專屬研討會，邀請到Tobii、Sky VR Studios、FundamentalVR及位於倫敦的遊戲開發商Maze Theory等經驗豐富的開發者、藝術家與設計師與大家進行互動，緊接著區分團隊在整個六日兩天進行黑客松比賽，星期日傍晚將宣布贏家。

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