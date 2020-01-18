宏達電跨界台灣鬼才設計師　巴黎時裝周大秀HTC U19e、VIVE Pro

▲宏達電跨界合作台灣鬼才設計師ANGUS CHIANG在巴黎時裝周大秀HTC U19e、VIVE Pro。（圖／HTC提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（HTC）今（18）日宣布與台灣知名服裝設計師江奕勳ANGUS CHIANG跨界合作，本週在巴黎舉行的2020巴黎時裝周上以現代科技為主軸，發表ANGUS CHIANG 2020秋冬系列，並在秀場上透過HTC U19e大玩AR擴增實境體驗互動。

宏達電表示，HTC手機及VIVE Arts首次與ANGUS CHIANG跨界合作時裝秀展設計，並透過台北與巴黎藝術團隊支援，將VR與AR虛實結合在本季時裝秀場，作為秀場一大亮點體驗，同時展現台灣時尚、手機及VR品牌創新設計實力。

▲HTC U19e透明玻璃設計。（圖／HTC提供）

台灣土生土長的江奕勳ANGUS CHIANG，是第一位入圍LVMH Prize時尚設計大獎的台灣設計師，擅長將台灣的本土文化與元素融入服裝作品中，病曾於2018巴黎男裝周以「機車之島」描繪台灣特有的機車文化，還將台灣傳統市容搬上2019巴黎時裝周。

這次ANGUS CHIANG以現代科技為設計主軸，並以網路青年藝術文化為方向，其中T恤、衛衣圖像上以千禧年代年輕人最為風靡的無名小站為延伸，口袋剪裁的部分則運用了「SD 卡」的結構造型作為袋片切口，更結合台灣品牌手機及HTC VIVE產品技術來詮釋展出時尚作品理念。

▲宏達電跨界合作台灣鬼才設計師ANGUS CHIANG在巴黎時裝周大秀HTC VIVE Pro。（圖／HTC提供）

宏達電指出，這次秀場上可以看到許多賓客手拿乙款具有時尚感的透明設計款手機，是由HTC設計團隊打造全球獨創半透明玻璃設計的HTC U19e，透過精準的工藝技術，將金屬粒子不規則分佈沉積在玻璃背蓋上，進而在鏡面上層現出漸層光澤。

宏達電說明，透過手機軟體AngusReality，手中的HTC U19e智慧型手機可將秀場的服裝經過對位運算而呈現出不同形式的圖像設計，而且使用手機掃描服裝上與秀場上AW20視覺標誌，可以一窺安格斯江隱藏版的視覺內容，像是獨家2D、3D影像與本季製作幕後花絮。

宏達電補充，時裝秀之後，賓客可以透過VIVE Arts與ANGUS CHIANG團隊合作打造AW20 VR虛擬實境作品，返回過去年代， 藉由VIVE Pro虛擬實境裝置進入微觀世界，以體驗形式演繹岀一則被臨時儲存的資訊，隨時面臨被刪除的命運，就像是無名小站、WINDOWS 95、PTT、奇摩家族、映像管電視等等，ANGUS CHIANG希望透過過往及現在的穿插，反思個人的存在與數位時代的互動。





▲宏達電跨界合作台灣鬼才設計師ANGUS CHIANG。（圖／HTC提供）