HTC搶搭春節送禮潮　推買頭盔免費供應VR內容一整年

▲HTV VR虛擬實境頭戴式顯示器直接帶你到非洲大草原。（圖／HTC提供）

記者姚惠茹／台北報導

為了搶攻春節送禮商機，HTC特別推「虛擬實境頭戴式顯示器」的禮品新選擇，讓消費者可以在虛擬世界裡感受六自由度空間的真實沉浸感，而且搭配活動《2020金鼠新春加碼》，針對旗下VIVE指定系列產品推出一整年暢享VR內容的優惠，購機立刻擁有1500個以上應用內容任意體驗。

根據線上調查公司Statista的報告顯示，預計2023年AR / VR的市場規模將會達到1600億美元，目前全球VR玩家人數估計已逾500萬人，隨著未來5G時代全面來臨，VR虛擬實境發展前景與內容具有極大潛力，VR虛擬實境遊戲也會是大家追求的新娛樂。

HTC表示，目前市面上的VR虛擬實境產品，功能定位與等級完全不同，像是有電腦驅動式的頂級VR頭戴式顯示器HTC VIVE Pro，讓消費者可以在虛擬世界裡感受六自由度空間的真實沉浸感，抑或是為電視遊戲主機設計的VR設備PSVR，也有僅適合觀賞360度影片的手機VR產品Gear VR等。

HTC指出，當然還有HTC最新無需安裝定位器的VR設備HTC VIVE Cosmos，標榜市面上最高解析度的產品，而且現在搭配活動《2020金鼠新春加碼》，針對旗下VIVE指定系列產品推出一整年暢享VR內容的優惠，也就是購機後無需再添購軟體，立刻擁有1500個以上應用內容。

HTC推出的VR無限訂閱服務VIVEPORT Infinity，不只有各類豐富遊戲內容，還有藝術、教育及人文科學等內容，像是今年HTC與羅浮宮共同合作史上第一個虛擬實境鉅作 《蒙娜麗莎：越界視野》，或是潛入海底觸摸鯨魚、駕駛飛行船探索天文、攀登聖母峰及體驗雨林生態等深度體驗，都可以透過VIVE虛擬實境裝置及內容平台，來一場VR秘境之旅。