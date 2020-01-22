　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

HTC專利保衛戰告捷！陸手機廠判賠2860萬

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼HTC One M7。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲宏達電的天線專利設計首度出現於HTC One M7。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王曉敏／綜合報導

宏達電（2498）專利保衛戰告捷！據北京法院網官方微博昨（21）日發布的消息，中國大陸智慧型手機魅族的「魅藍Note5」及金立的「金立M6」兩機款被認定侵犯宏達電發明專利，兩者將賠償宏達電共計人民幣650萬元（約新台幣2860萬元）經濟損失及合理支出。

據公開資料顯示，涉案專利為「解決因金屬外殼屏蔽而造成輻射信號差的技術問題，而設計出可結合金屬外觀的天線結構。」據悉，這種天線設計是宏達電自HTC One M7開始至之後的HTC 10便一直採用的金屬機殼天線設計方案。

▼HTC起訴魅族手機、金立手機專利侵權獲勝獲賠650萬。（圖／翻攝自微博／京法網事）

▲▼HTC起訴魅族手機、金立手機專利侵權獲勝獲賠650萬。（圖／翻攝自微博／京法網事）

作為專利權人，宏達電除請求被告停止侵權外，也以「魅族或金立4G手機總銷量×涉案產品銷量佔比×涉案產品平均售價×利潤率×專利貢獻度」作為具體計算方法，訴請魅族及金立各賠償經濟損失人民幣3000萬元及2400萬元，並支付臨時保護期使用費160萬元。不過魅族及金立主張不侵權抗辯，並認為宏達電訴請賠償金額過高。

北京知識產權法院委託工信部拆機比對，認定涉案的兩機款「包含了涉案專利權利要求的全部技術特徵」，屬於侵犯涉案專利權的產品。

不過在賠償金額方面，北京知識產權法院認為宏達電提供的部分數據推算，利潤率、專利貢獻度皆缺乏證據，即使採較低的利潤率、專利貢獻度，計算出的賠償金額也已明顯超過中國大陸《專利法》裁定的人民幣100萬元法定賠償最高限額。

因此，北京知識產權法院在法定賠償最高限額之上裁量性地確定魅族及金立各賠償經濟損失人民幣300萬元及260萬元，而金立M6因於授權公告前已上市銷售，因此需另外支付宏達電臨時保護期使用費人民幣40萬元。宏達電另外主張兩案律師費50萬元民幣為合理支出，考慮到本案技術難度較高，工作量較大，北京知識產權法院予以全部支持。

ET快訊
「可追原因都斷」！女台商感染病因成謎　研究員：很可怕
鴻海尾牙他最衰！「抽中250萬」卻慘丟大獎　原因曝光
快訊／華航、華信2/10～2/27暫停「台灣到武漢」36航班
台灣12名武漢肺炎疑似病例　初採結果出爐了！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

「戒斷」手機成癮！Google要你把手機放進信封裡

用戶的心聲蘋果聽到了！Apple Card支援導出試算表格式對帳單

電話一直來很煩嗎？LINE新功能一招幫你擋掉惱人來電

HTC專利保衛戰告捷！陸手機廠判賠2860萬

2020全球裝置出貨將增0.9%　調研：5G手機增加帶動換機潮

蘋果在Apple Card新增試算表輸出功能　當妳財務管家

顧及FBI反對！蘋果放棄iCloud加密計畫

公主迷們有福了！迪士尼與Spotify合作、春節帶來滿滿《迪士尼精選》音樂

越南最大電信商不用華為設備　半年時間自己研發5G技術

國外3C達人與YouTuber異口同聲　iPhone 12 有新色取代「夜幕綠」！　

台灣一例確診！全民嚴防武漢肺炎　醫師親自教「洗手重點+口罩戴法」

「在不瘋狂」游否希：不要當我們是塑膠！　怒掀「潛規則、刷粉絲卡、暗殺團員」有證據

絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

小燈泡命案兇手王景玉3度逃死刑　高院認吃藥控制病情有教化可能

英國哈利王子出面了！回應「殿下頭銜遭除」：極度悲傷

EXILE放浪兄弟戳中林志玲年曆　姐夫Akira笑瘋「謝謝大家支持 」

網紅自創賀歲曲《我說新年好》　俏皮可愛MV搭洗腦旋律迎鼠年

麥當勞Kitty萬用置物籃超搶手！ 北部1.5小時售光...中南部還有

小貓被主人狂摸摸...大貓吃醋啦！ 瞇眼「死亡凝視」：鏟屎官活膩了？

潤娥澳門餐廳吃飯…點菜講中文！　「這裡有娃娃菜嗎」發音超標準

「戒斷」手機成癮！Google要你把手機放進信封裡

用戶的心聲蘋果聽到了！Apple Card支援導出試算表格式對帳單

電話一直來很煩嗎？LINE新功能一招幫你擋掉惱人來電

HTC專利保衛戰告捷！陸手機廠判賠2860萬

2020全球裝置出貨將增0.9%　調研：5G手機增加帶動換機潮

蘋果在Apple Card新增試算表輸出功能　當妳財務管家

顧及FBI反對！蘋果放棄iCloud加密計畫

公主迷們有福了！迪士尼與Spotify合作、春節帶來滿滿《迪士尼精選》音樂

越南最大電信商不用華為設備　半年時間自己研發5G技術

國外3C達人與YouTuber異口同聲　iPhone 12 有新色取代「夜幕綠」！　

桃機防範武漢肺炎疫情全面消毒　空橋候機室等防疫升級

嚴防業者「聯合哄抬口罩價格」　公平會：最高可罰5000萬元

十年磨一劍！留美建築設計師黃元林要為顧客打造最佳居住環境

薛仕凌「借現金卡」加入直銷　做發財夢竟慘賠上萬

不斷更新／香港也確診武漢肺炎！　曾造訪武漢陸客「發燒中標」

「戒斷」手機成癮！Google要你把手機放進信封裡

《愛的迫降》遭指「違反國安法」！　舉報者稱「利正赫太有魅力」：過度美化北韓

十分瀑布公園休園1天！北、桃「景區春節營運懶人包」

活性碳口罩NG！醫曝「外科口罩」能擋90%飛沫...推少揉眼、勤洗手

韓國瑜陷罷韓+開除黨籍雙重夾殺！　「韓粉」張俐敏崩潰：此生再也不去高雄

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

3C家電熱門新聞

國外3C達人與YouTuber異口同聲　iPhone 12 有新色取代「夜幕綠」！　

不要Google搜尋這7個關鍵字

新春賀歲傳貼圖拜年　LINE推出六款免費貼圖隨你用

iPhone 12變薄了！　7大設計新亮點搶先看

彭博：平價版iPhone三月推出　超低售價1.2萬...富士康、和碩、緯創組裝

全台手機12月銷售TOP 20 出爐　三星這款手機搶下熱銷亞軍

電話一直來很煩嗎？LINE新功能一招幫你擋掉惱人來電

AirPods Pro現貨直營店等你買

「鋼鐵安卓粉」跳槽玩iPhone 11 Pro

OnePlus爆8 Pro將搭載120Hz螢幕

智慧家居被綁架、偷窺軟體威脅　Norton公布2020七大資安趨勢預測

越南最大電信商不用華為設備　半年時間自己研發5G技術

德誼2/1起將推iPhone X換電池優惠

傳三星Galaxy Z Flip傳為1200萬像素

更多熱門

相關新聞

宏達電跨界台灣鬼才設計師　巴黎時裝周大秀HTC U19e、VIVE Pro

宏達電跨界台灣鬼才設計師　巴黎時裝周大秀HTC U19e、VIVE Pro

宏達電（HTC）今（18）日宣布與台灣知名服裝設計師江奕勳ANGUS CHIANG跨界合作，本週在巴黎舉行的2020巴黎時裝周上以現代科技為主軸，發表ANGUS CHIANG 2020秋冬系列，並在秀場上透過HTC U19e大玩AR擴增實境體驗互動。

宏達電攜手倫敦大學金匠學院與Admix　「倫敦VIVE開發者大賽」月底開跑

宏達電攜手倫敦大學金匠學院與Admix　「倫敦VIVE開發者大賽」月底開跑

HTC無預警關閉　鐵粉論壇

HTC無預警關閉　鐵粉論壇

缺乏產品動能！宏達電2019年全年營收100.1億元　年減57.82%

缺乏產品動能！宏達電2019年全年營收100.1億元　年減57.82%

宏達電尾牙談今年展望　王雪紅：扶搖直上指日可待

宏達電尾牙談今年展望　王雪紅：扶搖直上指日可待

關鍵字：

宏達電HTC魅族金立專利侵權

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 武漢肺炎 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

醫診發燒幼童需隔離　陸客父母竟攜子落跑

武漢團取消　禁止178名陸客來台

大亨搶「金錢豹名花」槍轟堂主下體　遭報復喪命

國外3C達人與YouTuber異口同聲　iPhone 12 有新色取代「夜幕綠」！　

遊完武漢生病！台男「不戴口罩還說謊」護理師爆氣

武漢肺炎病原「確認來自野味」

KIMIKO交往5個月閃嫁！男友落淚求婚：妳跑不掉了

台灣確診武漢肺炎！女台商「發燒9天」才回台

全職媽刷存摺見「年薪級年終」！暖尪備註惹噴淚

雞排妹：我做到睡著！網紅瘋男釣出女神驚人發言

台灣肺炎病例　重症醫師10點拜託

醫護全身防護衣　武漢肺炎感染者：啐！

武漢肺炎台灣首例！南部女台商確診

「反骨男孩」瑋哥深夜西門緊貼G星諠

愛犬送美容　天兵爸接回另隻狗

更多

最夯影音

更多
台灣一例確診！全民嚴防武漢肺炎　醫師親自教「洗手重點+口罩戴法」

台灣一例確診！全民嚴防武漢肺炎　醫師親自教「洗手重點+口罩戴法」
「在不瘋狂」游否希：不要當我們是塑膠！　怒掀「潛規則、刷粉絲卡、暗殺團員」有證據

「在不瘋狂」游否希：不要當我們是塑膠！　怒掀「潛規則、刷粉絲卡、暗殺團員」有證據

絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

小燈泡命案兇手王景玉3度逃死刑　高院認吃藥控制病情有教化可能

小燈泡命案兇手王景玉3度逃死刑　高院認吃藥控制病情有教化可能

英國哈利王子出面了！回應「殿下頭銜遭除」：極度悲傷

英國哈利王子出面了！回應「殿下頭銜遭除」：極度悲傷

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面