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用戶的心聲蘋果聽到了！Apple Card支援導出試算表格式對帳單

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▲Apple Card。（圖／翻攝自Apple）

▲Apple Card開始支援用戶以電子試算表形式導出月對帳單。（圖／翻攝自Apple）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果信用卡服務Apple Card先前曾被用戶抱怨未提供CSV格式的對帳單，為此還有工程師特別開發網頁工具助用戶轉檔，不過卡友的心聲蘋果已經聽到了！蘋果自21日已開始為Apple Card用戶提供一個新選項，能以電子試算表形式導出月對帳單。

過去蘋果僅為Apple Card用戶提供PDF格式的交易報告，但有不少用戶抱怨，無法使用該檔案進行進一步分析或統計，為此，Apple Card自21日開始支援以電子試算表形式導出對帳單，讓用戶能下載Apple Card的交易資料並導入至個人的預算編制中。

不過其中仍有一些限制。據《Fast Company》報導，該新功能僅能讓用戶以月報為基礎導出資訊，無法一次導出多個月份或部分月份的合併資料，且用戶需自行將資料導入別的記帳管理軟體中，蘋果仍未允許第三方App服務自動從用戶的Apple Card帳戶提取資料。

《9to5Mac》指出，此功能可能是受第三方選項所啟發。日前一名開發人員施密特（Jed Schmidt）推出一款名為「csv.wtf」的Web應用程式，協助Apple Card用戶將PDF對帳單轉檔為CSV格式，以便用戶能將之導入微軟Excel、蘋果Numbers、Google Sheets等試算表使用。

Apple Card只提供PDF檔對帳單　他自建工具供網友免費轉檔

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