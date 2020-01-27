武漢「封城」90通電話打回台　受困台人求回家「隔離也沒關係」

▲武漢肺炎疫情嚴峻，防疫措施也升級。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡紹堅／台北報導

武漢「封城」後，300多名台人滯留難以返台，其中有近百人是因短期出差、旅遊、探親等受困，在居無定所、藥品缺乏等情況下，已陸續陷入困境，迫切希望政府能協助返台。陸委會27日受訪表示，春節以來，海基會與陸委會已接到90多通電話，反映本人或家人受困難以回台，正透過兩岸既有管道，向陸方探詢可能處理方式。

一名滯留武漢的台商近日受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，自從「封城」之後，他就一直沒有出門，家中的物資應能再撐一個多星期，可看著確診病例不斷上升，內心越來越擔憂，「原先我是想過完年情況就會好轉了，所以想說忍耐一下子，但沒想到封城之後，各國又都開始撤僑！」

這名台商提到，其實自己的情況還算好，至少還有房子住，但有很多來出短差、旅遊的人也受困，這些人連住的地方都沒有，情況很危急，「他們大部分都住飯店，被趕來趕去的，很怕沒地方住，有的人糖尿病、高血壓的藥已經吃完，但又不敢上醫院，怕被傳染。」

這名台商指出，看見各國都開始撤僑，很多原先沒打算返台的人，也都想回去了，尤其是這些短期來的人，人生地不熟，不知還能撐多久，很希望政府能協助，用包機或其他方式送大家回家，「很多人擔心我們回去可能會傳染，我們也不願意讓家人、朋友置身這種危險，所以就算回去就要被隔離也沒關係，只要能回家就好。」

這名台商還說，不管是用包機或其他方式，要讓大家突破「封城」回家，都得經過大陸官方的同意，以兩岸現在的關係，可能較有難度，「不過，那麼多國家都已經撤僑了，又有這麼多台灣人情況緊急，相信還是有機會的，希望兩岸能快點達成共識。」

對於台人滯留的情況，陸委會27日受訪表示，春節期間，海基會緊急服務專線，與陸委會的值班電話，陸續接到90多通電話，反映本人或家人親友滯留武漢無法返回。

陸委會提到，這些滯留在武漢的國人，很多都因短期性質出差、個人旅遊或探親等各種原因到當地，並非在那裡長期經商，而且在武漢沒有固定住所，人生地不熟，現在滯留無法返回，陸續出現藥品缺乏、居所不定及衛生醫療環境堪慮等困境，身體與精神狀況令人擔憂。

陸委會指出，這些求助民眾，比起長期在中國大陸生活的台商，面對疫情持續擴散時，更為脆弱，更需要政府協助，「他們迫切希望，政府能儘速與對岸達成處理方式的共識，提供可能的協助。」

陸委會強調，政府關切這些滯留在武漢國人的狀況，已也請海基會委請當地與鄰近地區台商協會，建立與滯留當地國人的聯絡機制，即時完整地民眾需求彙整也建立群組，把疫情最新資訊及應對措施提供給滯陸國人，並設法提供必要的協助，也透過兩岸既有管道，向陸方探詢可能的處理方式。

陸委會還說，由於人員移動是動態性的，赴大陸或離開大陸的管道也是多元的，會持續進行掌握，「陸委會和海基會也將持續盡全力關懷與協助滯陸國人的健康與安全，後續處理將視情況再適時說明。」

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

