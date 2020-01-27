　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

傳政府暫發港澳居民入台證　陸委會：絕非事實

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼大陸委員會副主委邱垂正。（圖／記者曾俊豪攝）

▲大陸委員會副主委邱垂正。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（27日）再新增中國大陸人士來台限制，即日起暫停受理取得海外、港澳居留權的中國大陸籍人士以第三類觀光身分來台之申請。對此，香港網路開始謠傳政府將暫發港澳居民入臺證，陸委會晚間發文澄清，表示網路消息「絕非事實」。

陸委會還提到，鑑於新型冠狀病毒疫情擴散，持有港澳特區護照的香港永久居民若有計劃來臺，必須依疾管署相關規定，確實做好健康防護。倘有出現發燒、咳嗽等不適症狀，應戴上口罩儘速就醫，並告知醫師旅遊史、職業別等資訊。

中央流行疫情指揮中心26日公布6點陸籍人士來台限制，包含全面禁止湖北省陸人來台，湖北省以外，觀光旅遊、社會交流、專業交流、醫美健檢交流暫緩受理。觀光的部份今日再進一步限制，規範三類觀光部分：自1月27日零時起實施暫緩受理來台；已發入台許可證者，推遲來台。

指揮中心表示，三類觀光指大陸地區人民符合「大陸地區人民來臺從事觀光活動許可辦法」第3條第3款或第4款規定，意指在海外、港澳取得居留權的陸籍人士，現居地非中國大陸的海外申請觀光者。

▲▼桃園機場二航廈，因應武漢肺炎，保全 地勤人員 旅客都戴上口罩。（圖／記者呂佳賢攝）

▲武漢肺炎引起全球警戒。（圖／記者呂佳賢攝）

陸籍人士來臺限制：
1.全面禁止湖北省陸人來台。 
2.湖北省以外，觀光旅遊、社會交流、專業交流、醫美健檢交流暫緩受理，已經發入臺許可證者推遲來臺。但防疫交流、人道就醫、社會交流之團聚或隨行團聚、專業交流之駐點服務、投資經營管理(含陪同人員)，經審查後獲准來臺者，須配合自主健康管理14天。 
3.陸生即日起至2月9日暫緩來臺。
4.商務活動交流，除履約活動、跨國企業內部調動(含陪同人員)外，暫緩受理；已經發入臺許可證者推遲來臺。獲准來臺者，須配合自主健康管理14天。 
5.陸配回臺(含湖北省)，限制居住，自主健康管理14天。
6.小三通部分：全面暫緩陸人以小三通事由(含社會交流、藝文商務交流、就學、旅行)至金馬澎離島；已發入臺許可證者推遲來臺。
7.三類觀光部分：自1月27日零時起實施暫緩受理來臺；已發入臺許可證者，推遲來臺。

《大陸地區人民來臺從事觀光活動許可辦法》第三條 
大陸地區人民符合下列情形之一者，得申請許可來臺從事觀光活動： 
第3款：赴國外留學、旅居國外取得當地永久居留權、旅居國外取得當地依親居留權並有等值新臺幣十萬元以上存款且備有金融機構出具之證明或旅居國外一年以上且領有工作證明及其隨行之旅居國外配偶或二親等內血親。

第4款：赴香港、澳門留學、旅居香港、澳門取得當地永久居留權、旅居香港、澳門取得當地依親居留權並有等值新臺幣十萬元以上存款且備有金融機構出具之證明或旅居香港、澳門一年以上且領有工作證明及其隨行之旅居香港、澳門配偶或二親等內血親。

▲▼0127指揮中心記者會,中央流行疫情指揮中心應變官莊人祥,中央流行疫情指揮中心執行官周志浩,中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中,健保署長李伯璋,交通部次長祁文中。（圖／記者楊詩益攝）

▲中央流行疫情指揮中心舉行記者會，宣布新增陸客來台限制。（圖／記者楊詩益攝）

ET快訊
大甲鎮瀾宮國運籤出爐！金鼠年抽出「看看魚水得相逢」
阿富汗空難大逆轉！塔利班擊毀美E-11A　機上官員全喪命
2年首波寒流來襲！急凍6天「最冷時間表出爐」半個台灣剩8°C
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

每天凌晨4點起床上班！她得小感冒「驚覺呼吸困難」...高燒3天癱瘓了

不斷更新／北京新增1人死亡！搶救6天宣告不治　武漢肺炎81死

傳政府暫發港澳居民入台證　陸委會：絕非事實

疫情衝擊！江蘇另類參展新北燈會　燈藝師「網路連線」隔海裝彩燈

毒株分離成功！熬夜研究武漢肺炎病毒…廣東進度大突破

武漢市長道歉　專訪認了「披露不及時」：要有授權才能說

快訊／針對武漢肺炎再發聲！習近平初三做出「重要指示」

武漢「封城」90通電話打回台　受困台人求回家「隔離也沒關係」

Kobe罹難「鞋頭秒炒鞋」　聯名款翻6倍賣：到底死沒？

員工不想加班、想休息！　馬雲：老闆有「重要責任」

武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣

陸客遊九份「相信祖國會控制好」　不戴口罩喊話：歡迎大陸同胞來玩

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

他拿故障耳機騙「戴上就會壞掉」 汪神模仿1秒當機網笑：整組壞去

高雄防疫一級開設　韓國瑜緊急結束假期：都留在高雄

翻身啦！實探6家頭獎彩券行　狂試30張刮刮樂喊：有有有

有做有保佑！刮刮樂前先繞貓頭 奴才刮中兩千驚呼：真D有效欸！

愛媽墳墓前高喊「小～朋～友」 5身影竄出飛奔等放飯萌暈網友

美國學生餐廳自助沙拉夾到飽！　可樂10秒變冰沙感！他爽嗑5餐

「開車撞到豬的機率有多高？」　網看畫面不爭氣笑了：過年加菜

每天凌晨4點起床上班！她得小感冒「驚覺呼吸困難」...高燒3天癱瘓了

不斷更新／北京新增1人死亡！搶救6天宣告不治　武漢肺炎81死

傳政府暫發港澳居民入台證　陸委會：絕非事實

疫情衝擊！江蘇另類參展新北燈會　燈藝師「網路連線」隔海裝彩燈

毒株分離成功！熬夜研究武漢肺炎病毒…廣東進度大突破

武漢市長道歉　專訪認了「披露不及時」：要有授權才能說

快訊／針對武漢肺炎再發聲！習近平初三做出「重要指示」

武漢「封城」90通電話打回台　受困台人求回家「隔離也沒關係」

Kobe罹難「鞋頭秒炒鞋」　聯名款翻6倍賣：到底死沒？

員工不想加班、想休息！　馬雲：老闆有「重要責任」

比春麗更春麗！正妹中醫脫白袍大解放「爆肌空踢一字馬」

我最愛的運動就是回到被窩！「愛睡症患者」肯定都懂的10張插畫

福利社什麼東西一定買過　七、八年級生一致推「神祕生物」：根本躲不掉

每天凌晨4點起床上班！她得小感冒「驚覺呼吸困難」...高燒3天癱瘓了

春節連放7天心都飛了！專家教你「留最後一天」找回專注力

走春走進花海裡！北市河濱公園春節滿花香

法籍男子服「醫用大麻油」遭逮　泰警勒索25萬才放行

床頭掛畫錯慘！　臥房風水眉角多…放「這缸」小心婚姻不忠

他拿菜刀捅死懷孕親生姊「微笑向鄰居認罪」　 門鈴監視器錄下關鍵身影

他撿到證件冒用身份賣iPhone 7　騙7000元後就消失挨告詐欺

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

大陸熱門新聞

武漢「封城」　台人求回家：隔離也沒關係

7歲男童吃下木薯慘死　醫：150g就可致命

更／北京新增1人死亡！搶救6天宣告不治

毒株分離成功！廣東研究武漢肺炎大突破

即／針對武漢肺炎　習近平再度發聲

即／最新檢測：華南海鮮市場存在大量病毒

上海旅客日本機場「舉報武漢人」偷吃退燒藥

武漢市長道歉　專訪認了「披露不及時」

Kobe罹難「鞋頭秒炒鞋」　聯名款翻6倍

台人旅遊受困武漢　躲飯店5天快被趕走

傳政府暫發港澳居民入台證　陸委會澄清

正妹護士專心「抗疫」 剃髮明志

武漢文旅局：4096名「武漢遊客」仍在海外

抗武漢肺炎　火神山第一間病房蓋好了

更多熱門

相關新聞

更／柬埔寨確診首例！武漢肺炎81死

更／柬埔寨確診首例！武漢肺炎81死

新型冠狀病毒「武漢肺炎」疫情不斷擴大，《央視》報導，截至27日晚間6時，大陸確診感染病例共2835例，其中出院57例，死亡增加1例，共81例。巴基斯坦、印度、柬埔寨、非洲也都出現疑似病例，其中印度疑似感染者和17名同學曾在大陸醫學進修，目前已被送往隔離病房。大陸國家主席習近平也再度做出重要指示，要求各級黨組織和廣大黨員幹部應團結貫徹中央決策的部署，與人民緊緊相依，才能打贏疫情防控阻擊戰。​​​​

江蘇另類參展新北燈會 燈藝師隔海裝彩燈

江蘇另類參展新北燈會 燈藝師隔海裝彩燈

台人滯留武漢　陸委會擬專機接回

台人滯留武漢　陸委會擬專機接回

落實防疫！陳其邁4點說明：妨礙第一線檢疫最多關三年

落實防疫！陳其邁4點說明：妨礙第一線檢疫最多關三年

澎湖4疑似病例隔離　病毒檢驗結果出爐

澎湖4疑似病例隔離　病毒檢驗結果出爐

關鍵字：

陸委會武漢肺炎武漢肺炎中央流行疫情指揮中心特派現場

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 澳洲大火 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

阿富汗　美E-11A塔利班領土墜毀

2012年發文「Kobe將死於直升機墜機」　7年後竟成真

汪趴地前腳斷兩截　網見亮點笑了

Kobe頻繁坐直升機的原因不是為炫耀

Kobe大女兒太傷心氣喘發作送醫

第5例台女曾搭捷運　衛福部證實了

2年首波寒流！8°C冷6天時間表出爐

武漢老人飛機上狂咳！女歌手回國後2天「嘔吐發燒」

棒棒堂阿本「平凡現職曝光」！徹底崩潰：非要逼我去死？

武漢「封城」　台人求回家：隔離也沒關係

全球瘋傳Kobe墜機畫面！真相曝光

試婚紗驚見「處女膜重建單」！男暴走飆罵：不結了

7歲男童吃下木薯慘死　醫：150g就可致命

澎湖4疑似病例隔離　病毒檢驗結果出爐

林志玲陪AKIRA現身葛萊美！穿超辣「前後左右全開」

更多

最夯影音

更多
武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣

武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣
陸客遊九份「相信祖國會控制好」　不戴口罩喊話：歡迎大陸同胞來玩

陸客遊九份「相信祖國會控制好」　不戴口罩喊話：歡迎大陸同胞來玩

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

他拿故障耳機騙「戴上就會壞掉」 汪神模仿1秒當機網笑：整組壞去

他拿故障耳機騙「戴上就會壞掉」 汪神模仿1秒當機網笑：整組壞去

高雄防疫一級開設　韓國瑜緊急結束假期：都留在高雄

高雄防疫一級開設　韓國瑜緊急結束假期：都留在高雄

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面