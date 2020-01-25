初二全台轉濕冷！冷氣團來襲「下探7度」直逼寒流　凍一週能追雪

▲初二全台轉為濕冷，初三冷氣團來襲，將凍上一週。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

初一天氣多雲到晴，但中央氣象局預報，受到鋒面接近影響，初二起全台將明顯轉為濕冷，西半部地區雨勢可能較大，接下來氣溫將一路下滑，初三大陸冷氣團來襲，初五最冷，可能直逼寒流等級。天氣風險公司總經理彭啟明預測，全台最低溫可能下探7至9度，將是冬天以來最有感的一次降溫。

氣象局表示，受到鋒面接近影響，初一北部地區清晨出現零星雨勢，集中在基隆、北海岸地區，全台白天沒有明顯影響，各地大致溫暖，高溫甚至上看27到28度。但初二鋒面通過後，北台灣低溫可能降至14度左右，白天高溫16度，中南部低溫也只剩15度，白天最高溫則落在22到25度左右。

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▲彭啟明指出，初五天氣轉乾冷，但受輻射冷卻影響，部分地區低溫可能下探7到9度。（圖／中央氣象局）

彭啟明指出，初一晚間開始天氣就會有較大變化，因為鋒面愈來愈靠近，西半部地區會陸續下雨，東半部也會有局部短暫陣雨。初二受鋒面通過影響，全台各地出現陣雨，西半部局部地區雨勢可能較大，明晚隨著鋒面通過，冷空氣開始南下，氣溫將逐漸由北往南轉涼。

不過，彭啟明提醒，初五水氣雖然開始減少，天氣逐漸好轉，但冷空氣將會更強，全台轉為乾冷，中北部、東北部空曠地區低溫有機會下探7至9度，南部及花東地區低溫將只剩12到14度，冷空氣強度直逼寒流等級，將是冬天以來最有感受的一次降溫，預估可能一直冷到初六、初七，民眾需準備足夠衣物。

至於降雪部分，氣象局預測，初五轉乾以前，初三、初四3000公尺以上高山降雪機率高，供欲登山賞雪的民眾參考，但仍需留意路面結冰的情況、注意行車安全。

▲一張圖看懂春節天氣，點擊可放大。（圖／中央氣象局）

▲▼1/25－1/26雨區預報圖。（圖／中央氣象局）