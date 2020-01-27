消毒用酒精95％比75％殺菌效果好　 台南市藥公會：「錯」！

▲台南市藥師公會指出，其實消毒殺菌所使用的酒精濃度是以75％效果最好。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

中國武漢肺炎疫情不斷蔓延擴大，至今仍未見歇息，台灣民眾首波搶買口罩來保護自己和家人，接著開始重視清潔和消毒的工作，趕買酒精來做個人居家與工作場域的消毒，結果有些民眾誤以為消毒用的酒精濃度越高殺菌效果越好，台南市藥師公會指出，其實消毒殺菌所使用的酒精濃度是以75％效果最好。

台南市藥師公會理事長吳振名表示，值此防疫重要關鍵時刻，尤其是在春節連假期間，社區藥局的藥師更成為社區防疫第一線的重要醫藥專業人員，除了詳細提供民眾正確的防疫觀念，避免民眾過度恐慌或是以訛傳訛誤傳錯誤訊息，對於民眾購買防疫相關用品更是會多加關心留意，結果發現，有些民眾誤以為酒精的濃度越高殺菌效果越好，認為95％的效果會比75％來的好，結果是錯誤的，民眾若是要用來消毒殺菌的，應該是要購買75％酒精才正確。

請繼續往下閱讀...

台南市藥師公會常務理事戴彰延也表示，消毒殺菌除了可以選擇75％的酒精，居家或工作環境的消毒也可使用漂白水稀釋或含氯的消毒液來噴灑使用。另外，慢性病連續處方箋可以在社區健保藥局領藥的政策已實施多年，但仍發現有民眾不太清楚健保有這項便民措施，加上目前幾家大型醫學中心更是肩負抗肺炎傳染的重責大任，民眾暨擔心害怕到大醫院領藥被傳染到武漢肺炎，又不能不吃慢性病藥物來穩定控制慢性病病情，就在是否回醫院領慢性病藥物的抉擇中進退兩難，因此他也提醒民眾可持慢性病連續處方箋到住家附近的社區健保藥局領藥，以減少出入醫院降低被傳染的風險。

►越想越不對勁！OL 賺翻啦