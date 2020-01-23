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陸網傳「喝高度酒」能殺冠狀病毒！主播傻眼：沒病先喝死

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▲▼陸網傳「喝高度酒」能殺冠狀病毒！主播傻眼：沒病先喝死。（圖／翻攝微博）

▲新聞畫面被變造成「喝高度酒」能殺冠狀病毒。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

武漢肺炎確診病例不斷增加，網上也流傳起各種對抗病毒的「偏方」，大陸就出現一則被變造的新聞截圖，假借抗SARS專家鐘南山的受訪畫面指出，「飲『高度酒』對抗冠狀病毒。」嚇得當日訪問鐘南山的《央視》主播趕緊出來闢謠，「沒病的話，還不把自己喝死了！」

該張截圖是修改大陸國家衛健委高級別專家組組長、抗SARS專家鐘南山接受《央視》主播白岩松訪問的畫面，鐘南山的原話是說「所以，戴口罩還是有用的，實際上並不一定非要戴N95。」但後面一段卻被修改成「飲高度酒對抗冠狀病毒。」

變造的截圖被許多大陸網友在微博、微信上流傳，許多人還附上了另一名衛健委專家李蘭娟的訪問內容，當天李蘭娟提到，「根據過往的經驗，冠狀病毒害怕酒精，不耐高溫。」企圖當成喝酒能殺死冠狀病毒的佐證。

▼酒精可以消毒，被錯誤引申成「飲酒消毒」。（圖／翻攝微博）

▲▼陸網傳「喝高度酒」能殺冠狀病毒！主播傻眼：沒病先喝死。（圖／翻攝微博）

截圖流傳開以後，《央視》主播白岩松也注意到了，他表示，網上出現的圖片太可怕了，變造了連線鐘南山院士的畫面，「飲高度酒、怕酒精，很多人會想到喝酒，或者是喝白酒對抵抗病毒、肺炎有好處，這沒病的話，如果要是喝多了，還不把自己喝死了！」

李蘭娟也出面澄清，他說的酒精可以滅冠狀病毒，說的是75％濃度酒精，不是叫人人都去喝酒，「這是兩個概念，75％濃度酒精是用於消毒醫療器件、皮膚等，春節到了，我絕對反對酗酒，大量喝酒對人體有害，尤其是肝臟！」

白岩松也強調，網路警察應該找這個變造的網友好好約談，希望謠言儘早終止，不要干擾抵抗疫情的努力。

▼鐘南山說明病情。

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