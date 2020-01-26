買酒精消毒！小阿姨狂酸「什麼時候這麼有意識？」　網氣炸：很多長輩這樣

▲戴口罩、勤洗手消毒，預防勝於治療。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者黃可昀／綜合報導

近日武漢肺炎在各地擴散，高雄也傳出確診案例，不少人都戴起口罩做好預防。一名網友這幾天都乖乖戴著口罩，並買一大桶酒精隨時消毒，想不到回來過年的小阿姨竟然酸他，「你什麼時候這麼有意識，沒那麼嚴重啦！」一派輕鬆的語氣看待武漢肺炎，似乎完全不知道這個病毒的致命性。

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▲小阿姨酸他買這麼大罐酒精是在大驚小怪。（圖／翻攝自爆怨公社）



原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，保護自身安全的最佳方式就是戴口罩，走在路上也不知道身邊的陌生人是否剛從武漢回來，或是來台旅遊的陸客，「武漢回台台商2000多人，潛伏期那麼久」，最糟糕的狀況是，有些人可能已經感染了，但沒有出現發燒等症狀，所以自己渾然不知，於是繼續出入公共場合傳染給更多人。

原PO認為，預防絕對重於治療，不少長輩不了解武漢肺炎的嚴重性，甚至覺得大家都是一家人，待在家不必戴口罩、勤洗手，反而覺得其他人是在大驚小怪，很有可能就是這種低警覺性增加自身患病機率。

網友表示，「我現在也是口罩+消毒液隨身帶著，不怕一萬只怕萬一啊」、「很多人不懂從被傳染到發病要等7天，中間又不知道傳染多少人了」、「無知往往比病毒可怕」、「真的要保護自己，不要存有僥倖心態」、「防疫意識薄弱的人真的很多」、「戴口罩的還要被笑大驚小怪，我就心想，現在你們這些不知死活的笑別人，之後就換我們去醫院笑你。」

至於酒精是否能有效殺菌，大陸傳染病學專家李蘭娟22日接受《都市快報》採訪時指出，「75%的酒精是能夠殺滅這個病毒的」，日常會接觸的物品多消毒能有效預防感染，食物也要完全煮沸才能殺菌，更重要的是戴口罩、勤洗手。

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