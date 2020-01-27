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上菜市場想凹攤販買菜送蔥？談判力就是你的超能力

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▲▼菜市場。（圖／pxhere）

▲買菜送蔥也是一種談判過程。（圖／取自Pxhere）

文／鄭立德（布克文化提供）

什麼是談判？買賣東西討價還價，殺得難分難捨，欲走還留，算不算談判？

小時候，常跟母親去我家對面的傳統市場買菜，每次到了賣青菜的攤位，母親都會很自然地跟賣菜的阿姨說：「這菜怎麼賣？怎麼那麼貴？算便宜一點啦！那妳送我一把蔥好了，不然我去別攤買喔！」糾纏到最後，賣菜阿姨通常一臉不情願地說：「好啦好啦！妳是老客戶才有喔！下次不能這樣了！」但下次通常還是這樣，所以我們每次都會帶著免費的青葱「凱旋」回家。

請繼續往下閱讀...

那時年少不懂事，我和老姊總是想不通，從買菜到買衣服，為什麼老媽買什麼都要殺價？讓我們姊弟倆覺得實在很丟臉，就為了省那幾塊錢，有必要殺得那麼誇張嗎？

剛出社會工作，我也常自己逛市場買菜，從小耳濡目染，「中毒很深」的結果，跟老媽一樣，總會忍不住地跟賣菜的阿姨說：「這菜怎麼賣？怎麼那麼貴？再便宜一點啦，要不然妳送我一把蔥好了！」但阿姨的回應，怎麼跟我想的完全不一樣？她說：「年輕人，你有沒有搞錯？現在葱很貴耶！真是吃米不知道米價！要不然這樣，你買一把葱，我送你一把青江菜如何？」

這……什麼狀況？世界變了，時代不一樣了，「價值」隨「時」不同、因「人」而異！

雖然因為時空背景不一，對象不同，使用的人不同，結果也有所不同。但是，「有臺詞」總比沒臺詞好，「有話術」總比沒話術好，「有談」總比沒談更加有利。

▲▼生活。（圖／pixabay）

▲談判技巧在生活中無所不在。（圖／pixabay）

現在回想起老媽那些殺價的臺詞才發現，這不僅是買賣還價技巧，也是一種談判話術。少不更事！長大後才發現：原來老媽是個談判高手，靠著她省吃儉用及無數次成功的談判議價，拉拔我們長大。母親辛苦了，您真偉大！

我的老師，華人界的談判大師，和風談判學院創辦人、東吳大學政治系劉必榮教授有句名言：「贏者不全贏，輸者不全輸！談判不是白馬（Yes肯定句），也不是黑馬（No否定句），而是斑馬（If條件句）！」

我是一位專業講師，我主講的「樂活五力」包括了：有效溝通力、成功銷售力及雙贏談判力！在我看來，其實「溝通」、「銷售」、「談判」，只是層次上的不同：溝通和銷售大多是一對一，而談判常常是多對多的「局」，例如國際外交談判、兩岸談判、或商務談判等。

看得更高更遠，想得更多更深，則談成的機率就相對提升。但無論如何，「溝通能力」永遠是最基本的要求，切莫捨本逐末，凡事必稱「談判」，工於談判技巧、策略與戰術，而忘記了惟有「正面，良好，有效的溝通」才是雙贏互利談判的根本之道！

學習談判，不僅學話術，技巧、方法、戰術、策略、藝術，更要學習談判的人生價值觀。談判沒有那麼「爾虞我詐，高深莫測」，但也不是三言兩語就可輕鬆道盡！人人會談判，處處更和諧，「爭取」本該屬於你的權利或利益；「讓步」給對方一條能夠回家的路，並具備分辨「爭取」與「讓步」的智慧！雙贏談判力，越談越有利！ 

▲▼ 新書推薦。（圖／布克文化）

書名：談判力就是你的超能力：從工作到生活，結合理論與實務，精闢解析談判五大元素，一次學會20個談判致勝關鍵，現學現賣，即學即用
作者：鄭立德
出版社：布克文化
ISBN：978-957-9699-98-3

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