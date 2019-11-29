16公分刀刃穿心慘死！同鄉有誤會不要記仇...他當和事佬被刺殺　

▲桃園市越南籍阮姓移工今年2月間疑與同鄉相約談判，卻激動持水果刀刺進張姓同鄉心臟致死，法官29日重判14年有期徒刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

在桃園市工作的越南籍阮姓移工，今年2月間因細故約同鄉談判，其中張姓移工試圖當和事佬力勸「大家都是越南人，不要記仇」，但最後仍引發衝突，阮持水果刀刺進張心臟部位一刀斃命，法官認為，阮持水果刀幾乎整支刀16公分都刺進身體裡，力道猛烈顯有殺人意圖，29日重判阮姓移工14年有期徒刑，刑期執行完畢或赦免後將予以驅逐出境。

檢警調查，本案因越南籍武姓移工桃園區某工廠工作時與29歲的阮姓移工有過節，雙方多次互嗆，今年2月17日2人在桃園區中正路狹路相逢，凌晨1時許雙方相互撂人談判，在場的越南籍張姓移工充當和事佬，向武說「大家都是越南人，有誤會不要計較，不要記仇」，但武心有不甘仍與6名越南同鄉發生肢體衝突。

阮男遭攻擊後回擊，扭打拉扯過程手持水果刀刺向張男心臟部位，當場血流如注倒地昏迷，送醫急救還是宣告不治，警方到場時一群人早已逃之夭夭，循線分在新北市樹林區、桃園市八德、大園與蘆竹地區逮捕涉案7人移送檢方偵辦，檢警根據監視器畫面、證詞交叉比對，咸認涉嫌殺人的阮姓移工犯行明確，偵結依殺人罪嫌起訴，另6名越南移工則因罪嫌不足未起訴。

法官偵訊時，阮男辯稱，當時曾出右拳，左手拿刀刺人，但刺了幾刀不清楚，過程約3、4分鐘，監視器清楚拍下行兇過程，阮男刺殺張後立即逃逸，逃逸過程將水果刀子丟棄路上；法官認為，阮男行兇用的水果刀長度約32公分，刀鋒、刀刃部分約19公分，相當尖銳鋒利，張被刺中部位於左側心臟乳頭下方，深度多達16公分，整把水果刀幾乎全部刺入，法醫相驗查出，水果刀直接刺中心臟中隔與左心室上方主動脈，導致肋腔膜大量出血致死，足見阮男殺人意圖明確。

法官審酌，阮男至今未賠償張的家屬，犯後矢口否認，絲毫未見悔悟，依殺人罪重判14年有期徒刑，宣告刑期執行完畢或赦免後將予以驅逐出境。

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