土耳其東部6.8強震　增至21死逾千人受傷

▲土耳其強震至今造成21人死亡。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

土耳其東部艾拉齊省昨晚發生規模6.8強震，造成至少21人死亡，超過1000人受傷。搜救團隊今天在倒塌建築物的瓦礫堆中尋找生還者。

法新社報導，地震發生後，另有至少30人目前仍下落不明。這起地震震央位於艾拉齊省（Elazig）湖畔小鎮錫夫里傑（Sivrice）。

▲▼土耳其強震多棟房屋倒塌。（圖／路透）



艾拉齊省首府艾拉齊市47歲居民坎恩（Melahat Can）告訴法新社：「很可怕，家具倒下來壓向我們。我們匆忙跑到外面。」

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）表示，當局已採取所有行動，協助受地震影響的民眾。這起地震引起民眾普遍恐慌，艾爾段發布推文說：「我們和人民站在一起。」

▲▼警消正全力搶救中。（圖／達志影像／美聯社）



土耳其災害與應變管理署（AFAD）表示，這起地震於24日晚間8時55分（台北時間25日凌晨1時55分）左右發生。土耳其位處主要斷層帶上，容易頻繁發生地震。

根據AFAD，這次地震已造成至少21人死亡，1015人受傷。

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