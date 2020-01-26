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交通執法無假期　南警二分局春節加強交通執法查酒駕

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▲台南市警二分局將於1月27日、28日執行取締酒後駕車暨防制危險駕車專案勤務，以維護大眾安全。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市警二分局將於1月27日、28日執行取締酒後駕車暨防制危險駕車專案勤務，以維護大眾安全。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局春節期間，除呼籲民眾確實遵守酒後不開車的規定外，將於1月27日、28日執行取締酒後駕車暨防制危險駕車專案勤務，屆時將針對轄區各主要道路、易肇事路段全面稽查、攔檢取締酒後駕車與危險駕車等重大交通違規行為，以維護大眾安全。

春節假期期間，民眾因過節歡聚常飲酒助興，或遇有天候不佳影響路況及駕駛人酒後注意力下降等因素，致酒駕肇事增加，另分析發生交通事故主要肇事原因多與駕駛人疏忽及違規行為有關，如未注意車前狀況、未依規定讓車、違反號誌管制、轉彎未依規定、行人違規穿越道路、逆向行駛、超速行駛、未保持安全間隔、汽機車未禮讓行人等，為避免駕駛人任意違規闖禍，警方將針對酒後駕車、闖紅燈、超速行駛、機車未依兩段式左轉、騎乘機車無照駕駛、行人路權等重大危害交通安全的違規行為加強取締，以有效防制事故發生。

警二分局表示，為保障民眾交通安全，將加強取締酒後駕車與危險駕車等違規行為，並呼籲駕駛人切勿酒後駕車，落實指定駕駛者不飲酒或乘坐大眾運輸交通工具、代叫計程車返家等措施，養成酒後不開車、開車不喝酒的好習慣，並希望駕駛人不要危險駕車，遵守交通規則確保行車安全，創造優質交通環境。

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