武漢肺炎延燒！全面禁止陸生來台　14天後依情況開放申請

記者崔至雲／台北報導

武漢肺炎持續延燒，為提升防疫強度，衛福部今（26日）指出，除了全面禁止湖北人士來台，自即日起，也暫緩陸生入台兩週，後續視疫情發展再決定，學校須提出完整管理計畫，經中央指揮中心審核同意後始能接受陸生返校就學，另外，陸生來台時，也必須配合詳實填列「旅客入境健康聲明卡」（中港澳來台者均須填報）。

▲防範武漢肺炎，台北捷運民眾戴口罩。（圖／記者林敬旻攝）

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新型冠狀病毒疫情全球病例已破千例，台灣也已有3例確診病例。中央疫情指揮中心指揮官陳時中強調，中國籍在湖北的大陸人士，一律不准入台，其他湖北以外區域的，觀光旅遊、社會交流、醫療相關暫緩，陸生也暫緩14天抵台。

根據統計，我國昨25日新增92例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，無新增確診病例，目前累計通報283名個案，含3名確診、124名已排除、156名隔離檢驗中（53名初驗陰性、其餘仍待檢驗）。3名確診個案持續收治醫院負壓隔離病房，其中首例個案密切接觸者46人中，2人有症狀已通報；另1月24日公布之2名確診個案共139名接觸者中，1人有症狀（為50多歲本國籍男性確診個案於舞廳之接觸者），經通報初驗為陰性。

▲武漢肺炎肆虐。（圖／達志影像／美聯社）

指揮中心呼籲，如民眾接獲衛生單位通知為個案接觸者，應配合各項防治措施，如：儘量避免外出，外出時戴口罩；落實手部及呼吸道衛生；14天健康監測期間詳實記錄體溫及活動史；如有發燒或呼吸道症狀，立即佩戴外科口罩並主動與衛生局聯繫，就醫時主動告知相關接觸史、旅遊史及居住史。一旦發現未確實遵守上述規定，指揮中心將強制隔離，並請法務部、警政署介入處理。

鑒於大陸新型冠狀病毒肺炎疫情之病例數持續增加，中央流行疫情指揮中心研議大陸人士來台之相關限制，並做成下列決議：

1. 全面禁止大陸湖北省人士（含陸生）來台。

2. 暫緩受理大陸湖北省以外陸籍人士之觀光旅遊、社會交流、專業交流、醫美健檢等申請，特殊情況則個案審查（防疫交流、人道就醫、專業交流之駐點服務），已發入台許可證者則推遲來台。

3. 陸生暫緩入台2週。

4. 自大陸入境之商務交流人士須配合自主健康管理14天。

5. 自大陸湖北回台之陸籍配偶須限制居住，並配合自主健康管理14天。