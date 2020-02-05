28歲醫生守一線猝死！　姐「武漢封城回不去」淚崩：終身最大遺憾

▲湖南28歲醫生猝死，家人傷痛不已。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

記者劉亭／綜合報導

武漢肺炎在大陸造成嚴重影響，湖南衡陽28歲醫師宋英傑連續10天9夜堅守在最前線，交班後過度勞累，3日下午被發現在宿舍過世。宋英杰的姐姐哭著透露，自己在武漢內，雖然很想要回去，但沒有辦法去見親愛弟弟的最後一面。

「這是我終身最大的遺憾！」根據「澎湃新聞」報導，宋英杰姐姐表示，得知弟弟死亡的噩耗後，只能不斷看著微信上的各種發文、訊息反覆地看，「每天看著他的照片摸著他，跟他說話」。

宋英杰是衡山縣東湖鎮馬跡衛生院藥劑組副組長宋英傑，1992年生。他的姐姐透露，心裡肯定是要回去見弟弟最後一面的，但現在疫情這麼嚴重，也要對家人負責，「國家有要求，我也不能不遵守，我應該是不會回去的」。

宋英杰姐姐指出，兩人只差了2歲，平時關係很好，弟弟平時雖然醫院工作繁忙，但是只要休假，就是回家裡幫忙父母，而不是出去吃飯、見朋友，沒有女朋友，也沒有結婚。

在痛失弟弟之後，對家裡打擊很大，姐姐也透露，母親從得知消息那天開始已經崩潰，現在天天嚷嚷著不想活了，已經在交代後事；而父親除了要處理後事，還要擔心在武漢被封城的女兒。現在她只希望，疫情趕快過去，一家人可以走過這個傷痛，等到武漢不封城了，想馬上回去看弟弟、爸媽。