我防疫我驕傲！衛福部招募「志願邊境護理人員」　支援4大檢疫

▲衛福部招募志願邊境檢疫護理人員。（圖／翻攝衛福部網站）

記者趙于婷／台北報導

中國大陸武漢肺炎疫情嚴重，台灣第一線防疫人員日夜辛勞，為提升防疫效能，衛福部也祭出「志願邊境檢疫護理人員儲備招募」，邀請「具護理背景人員」加入志願支援行列，招募時間到2/20止。

衛福部護理及健康照護司網站張貼一則「我防疫 我驕傲！衛福部~志願邊境檢疫護理人員儲備招募囉！ 」文章，協助內容包括邊境檢疫事項 ，包括第一線執行旅客健康評估、檢疫場所入住人員健康追蹤等，實際地點則由中央疫情指揮中心分派為準。

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衛福部表示，針對有意願參與儲備招募的護理人員，都會提供相關教育訓練、現場必要防護物資、規劃志工保險、值勤餐點、衛福部志工證明與公開表彰授獎。

【服務內容】報名請點我

1.第一線執行旅客健康評估、旅遊史詢問、開立健康關懷居家檢疫通知書、協助移民署勾稽旅客之健康評估、及疑似傳染病旅客後送就醫等。

2.國際郵輪靠泊前14天有中港澳航程者，入境我國期間，港口執行發燒篩檢及填寫健康聲明卡。

3.檢疫場所入住人員健康追蹤。

4.支援地點（以鄰近支援人員居住地為優先派班考量）：桃園機場、高雄機場、臺中機場、臺北松山機場、基隆港、臺北港、臺中港、檢疫場所。

