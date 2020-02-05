徐正文為滯留者淚崩！陸委會：不要「有人刻意誤導」害大家失望

▲徐正文在記者會上淚崩。

記者蔡紹堅／台北報導

湖北台灣同胞返台救援會會長徐正文4日指出，5日將再有一批滯留的台灣民眾搭機返台。不過，陸委會發言人邱垂正5日明確指出，今明確定不會有包機返台，相關消息在實務上都未出現過，「希望不要有人在沒有與政府聯繫與查證下，來刻意引導、誤導，讓大家失望。」

徐正文在滯留民眾返台的事件中相當活躍，除了多次召開記者會為滯留者發聲，也持續透露返台班機的出發時刻，並公開向兩邊政府喊話，呼籲「少點政治，多點人情」，優先讓同胞回家。

▼徐正文與滯留者張媽媽連線。（圖／記者陳政錄攝）

第一批滯留者返台後，徐正文接續透露，第二批人將在5日下午2點返台。不過，消息卻在4日深夜被陸委會否認，指為「單方面的訊息」，並未經雙方商討及協調。

陸委會發言人邱垂正5日更進一步指出，相關消息一開始都是看到媒體在報導，但溝通實務上完全沒有出現過，確實是單向的訊息，若有滯留的人被誤導與引導，都不是政府的問題，「希望不要有人在沒有與政府聯繫與查證下，來刻意引導、誤導，讓大家失望。」至於徐正文的相關行為有沒有違法問題，邱垂正只表示，要由中央流行疫情指揮中心說明。

另外，邱垂正也提到，政府是透過既有的溝通聯繫機制，以兩岸春節包機的模式在進行溝通，接回第一批滯留民眾，有賴雙方合作與各界協助，政府都很感謝。

▼滯留者收到的訊息。（圖／記者陳政錄翻攝）

邱垂正還說，第一批有很多短期的、急迫性的，還有弱勢的滯留者並沒有優先回來，這一點後續應該要有所調整強化，「事實上，海基會也已經整理曾經提出求助的名單，這些屬於急迫性的短期性的弱勢乘客名單，將會作為跟對岸溝通下一批返台的重點。」

由於第一批返台的滯留者中，已有一個確診病例，政府相關部門會商後，制定了接續處理的三大原則：

一、 有鑒於247位返臺旅客中，已有一名確診病例，因此，後續的工作推動，必須提升防檢疫工作的確實度，我方將與對岸協調如何強化防檢疫作業的執行方式。

二、 首批人員運送前，我方已預先告知對方，須以於武漢短暫出差者、有慢性病患者、有長期特殊用藥與密切醫療照顧需要者（如：血友病等重大傷病），或老人、小孩等抵抗力較弱者為優先，也獲對方同意；但查對昨晚旅客，上述人員多數並未在列。故接續執行的優先旅客名冊，對岸務須與我方協商並達成一致。同時，完整旅客名冊亦需於啓航前一日交給我方，俟審查入境資格無誤後再予執行。

三、 有鑒於隔離收容場所容量有一定限度，接回者須隔離14天，在執行下次任務前，須做好充足準備，以確保返臺人員都能夠得到妥適的照顧。目前相關部會都在積極進行整備，務必落實完整安置與隔離工作。

邱垂正強調，接返任務都要以「人員健康安全第一，防疫第一」為目標，以上的三原則必須得到滿足，不能便宜行事，「這次包機返台後續的工作，需要有充分協調與準備，目前陸續在溝通協調中，完成後再執行後續作業，今明兩天不會有加班機返台。」

▼陸委會5日召開記者會，由發言人邱垂正主持。（圖／記者徐斌慎攝）