　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

6千張病床一夜搞定 武漢「光速」再建8座方艙醫院

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲武漢再打造八座「方艙醫院」，收容輕度肺炎患者或疑似病例。（圖／記者任以芳攝）

▲武漢再打造八座「方艙醫院」，收容輕度肺炎患者或疑似病例。（圖／翻攝 觀察者）

記者任以芳／綜合報導

大陸官方最新消息，截至(4日)為止，大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，新增疑似病例為3971例（湖北省1957例），目前連續兩天新增疑似病例開始下降，當地政府還要再打造八座「方艙醫院」，預估床數超過6千張，要求一天一夜完工。

▲武漢再打造八座「方艙醫院」，收容輕度肺炎患者或疑似病例。（圖／記者任以芳攝）

▲武漢再打造八座「方艙醫院」，收容輕度肺炎患者或疑似病例。（圖／翻攝 觀察者）

根據<觀察者>報導，武漢市首先徵用酒店、體育館當場地，集中收治輕症患者或疑似病例民眾，部分三級綜合醫院轉為定點收治醫院，再增加2 千名醫護人員支援。按照場地空間配置，「方艙醫院」用隔板分開，一個小區域50張病床，250張床設一個護士站，區域外環，按照20個床位配置一個共廁所格。醫患流線完全獨立，汙染物單獨處理，不過館內無暖氣，正值寒冷冬季，工作小組緊急準備電熱毯。

▲武漢再打造八座「方艙醫院」，收容輕度肺炎患者或疑似病例。（圖／記者任以芳攝）

▲「方艙醫院」源於1960年代，美軍在越南戰場救治傷者，研發臨時快速醫療站（圖／翻攝 觀察者）

目前八座「方艙醫院」被要求神速完工，趕在一天一夜完成建造，趕工照片曝光，對照之前武漢市開放3所方艙醫院，外界又驚呆了，床位密集，有網友說感覺像是到了集中營。雖然工人們搭建臨時木板床，所有用品都新的，唯獨空間擁擠，床位之間十分靠近，病人隱私權全曝光。

其實這種設計已經有一段歷史，「方艙醫院」源於1960年代，當年美軍在越南戰場為了救治傷者，研發臨時快速醫療站，如果要跟一般醫院相比，看起來當然十分簡陋。目前「方艙醫院」主要收容疑似病例，或是輕度肺炎患者，這兩個族群也會隔離觀察，避免二次感染危機。

ET快訊
第二架武漢包機「短期出差、老弱婦孺」優先　起飛時間協調中
第一批包機名單「數十人非台灣籍」　陸委會證實：都是陸配
整個大陸淪疫區！指揮中心：「中港澳」旅遊史回來都做居家檢疫1
LIVE／武漢肺炎維持11例！1例近期可出院　指揮中心說明最
主要傳染源是患者！大陸官方證實：「無症狀感染者」可能是感染源
第二批武漢台商包機改6日飛　徐正文：為了升級防護措施
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

不斷更新／香港新增3確診個案！　2人是第17宗個案妻女

主要傳染源是患者！　大陸官方證實：「無症狀感染者」可能是感染源

79歲媽媽感染！ 女兒痛哭「差點跪下」求進隔離病房陪護：絕不後悔

日網友推特為武漢疫情打氣　華春瑩：病毒無情人有情

6千張病床一夜搞定 武漢「光速」再建8座方艙醫院

廈門人APP「搖號」…中籤才能買口罩！大陸多城推實名限量配送

徐正文為滯留者淚崩！陸委會：不要「有人刻意誤導」害大家失望

28歲醫生守一線猝死！　姐「武漢封城回不去」淚崩：終身最大遺憾

N95口罩少一個....護理長崩潰大哭　河南醫院防疫物資叫急

「解放軍進城全面接管」食物按人口配送　造謠武漢38歲男被抓

進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

雙B男放身障停車證擺右邊遭開罰 以車擋人怒嗆開單員：是沒眼睛？

陳時中親上火線「歷史一刻關門」　逾24h未闔眼...記者會累到語塞

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

阿嬤「百寶袋冰箱」超市都輸慘　整櫃食材都記得！想吃什麼我煮

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

不斷更新／香港新增3確診個案！　2人是第17宗個案妻女

主要傳染源是患者！　大陸官方證實：「無症狀感染者」可能是感染源

79歲媽媽感染！ 女兒痛哭「差點跪下」求進隔離病房陪護：絕不後悔

日網友推特為武漢疫情打氣　華春瑩：病毒無情人有情

6千張病床一夜搞定 武漢「光速」再建8座方艙醫院

廈門人APP「搖號」…中籤才能買口罩！大陸多城推實名限量配送

徐正文為滯留者淚崩！陸委會：不要「有人刻意誤導」害大家失望

28歲醫生守一線猝死！　姐「武漢封城回不去」淚崩：終身最大遺憾

N95口罩少一個....護理長崩潰大哭　河南醫院防疫物資叫急

「解放軍進城全面接管」食物按人口配送　造謠武漢38歲男被抓

奈良觀光重創遊客剩1/10　公園鹿群「沒人餵」餓瘋亂衝撞

中職／通過味全龍測試　游宗儒嘗試新訓練

【口罩之亂】薛承泰／從社會學角度看口罩之亂

鑽石公主號有武漢肺炎個案「曾入基隆港」指揮中心：要名單比對感染者身份

新竹市直達桃園機場巴士　票價150元「24小時不打烊」6日通車

捷運斯文男「手一拉」...留下一坨噁白黏液！她好心遞衛生紙「卻更爆炸」

不斷更新／香港新增3確診個案！　2人是第17宗個案妻女

第二架武漢包機「短期出差、老弱婦孺」優先　起飛時間協調中

Infiniti未來沒小車可以買？Q30、QX30相繼宣布在台停售

「防疫照顧假」企業若給薪　政府應給予稅賦減免等實質獎勵！

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

大陸熱門新聞

獨／武漢首例確診台商 盼回台診治

7旬翁確診武漢肺炎　接觸破百人

即／湖北確診一夜暴增3156例　65人死亡

新確診案例驚爆　不在原本登機名單

第二批台商包機改期　媽媽帶2歲兒爆哭

南京、寧波、福州封城！累計27座城市封管

湖南28歲醫連10天抗疫　過勞猝死

第二梯原定243人　她搭不上機崩潰

武漢男欺騙醫生　找親友聚餐害5人感染

她故意隱瞞行蹤　68醫護慘被隔離

54歲武漢男感染離世　曾義務接送醫護上下班

她買到口罩！路上竟「整盒遭劫」

陸委會：今明兩天不會有加班機回台

升級防護　第二批台商包機改6日飛

更多熱門

相關新聞

擔心感染不外出　台中餐廳推1千8送到家

擔心感染不外出　台中餐廳推1千8送到家

武漢肺炎疫情持續升溫，部份民眾擔心和陌生人同在密閉餐廳用餐而不願外出，台中市長榮桂冠酒店即日起推出外送服務，滿2千元以上且住家離飯店10公里內，即可免費外送到府，未滿2千元加收外送費3百元；星享道更是只要1千8百元就可外送，讓消費者在家也能享受五星級餐廳美食。

消除瘟疫「五年千歲遶境吃飯擔文化節」週末登場　

消除瘟疫「五年千歲遶境吃飯擔文化節」週末登場　

韓國成功分離武漢肺炎病毒株

韓國成功分離武漢肺炎病毒株

大陸官方證實：無症狀感染者可能是感染源

大陸官方證實：無症狀感染者可能是感染源

東森購物上架千組「防疫雙法寶」

東森購物上架千組「防疫雙法寶」

關鍵字：

武漢肺炎武漢方艙醫院體育館大陸戰疫

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

幕後／武漢返台班機數十人非台灣籍　塞了中國籍配偶、家人

偶遇鍾明軒「全妝穿碎花裙」

光南免費發50萬片口罩…25家門市公開

獨／武漢首例確診台商 盼回台診治

WHO：健康民眾戴口罩沒洗手感染武漢肺炎風險更高

即／居家檢疫「3人失聯」　市府動員找人

7旬翁確診武漢肺炎　接觸破百人

夜唱激喇低胸辣妹！　球星蔣智賢「KTV互摸偷腥」

鄭宜農「同居林予晞」2年曝感情現況

即／湖北確診一夜暴增3156例　65人死亡

武漢台商1名確診！指揮官陳時中沮喪落淚

新確診案例驚爆　不在原本登機名單

第二批台商包機改期　媽媽帶2歲兒爆哭

李信盈被爆強迫同學替他打手槍

蔣智賢激喇辣妹！網爆「各縣市都有砲友還開小三趴」

更多

最夯影音

更多
進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？
蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面