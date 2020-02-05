6千張病床一夜搞定 武漢「光速」再建8座方艙醫院

▲武漢再打造八座「方艙醫院」，收容輕度肺炎患者或疑似病例。（圖／翻攝 觀察者）

記者任以芳／綜合報導

大陸官方最新消息，截至(4日)為止，大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，新增疑似病例為3971例（湖北省1957例），目前連續兩天新增疑似病例開始下降，當地政府還要再打造八座「方艙醫院」，預估床數超過6千張，要求一天一夜完工。

▲武漢再打造八座「方艙醫院」，收容輕度肺炎患者或疑似病例。（圖／翻攝 觀察者）

根據<觀察者>報導，武漢市首先徵用酒店、體育館當場地，集中收治輕症患者或疑似病例民眾，部分三級綜合醫院轉為定點收治醫院，再增加2 千名醫護人員支援。按照場地空間配置，「方艙醫院」用隔板分開，一個小區域50張病床，250張床設一個護士站，區域外環，按照20個床位配置一個共廁所格。醫患流線完全獨立，汙染物單獨處理，不過館內無暖氣，正值寒冷冬季，工作小組緊急準備電熱毯。

▲「方艙醫院」源於1960年代，美軍在越南戰場救治傷者，研發臨時快速醫療站（圖／翻攝 觀察者）

目前八座「方艙醫院」被要求神速完工，趕在一天一夜完成建造，趕工照片曝光，對照之前武漢市開放3所方艙醫院，外界又驚呆了，床位密集，有網友說感覺像是到了集中營。雖然工人們搭建臨時木板床，所有用品都新的，唯獨空間擁擠，床位之間十分靠近，病人隱私權全曝光。

其實這種設計已經有一段歷史，「方艙醫院」源於1960年代，當年美軍在越南戰場為了救治傷者，研發臨時快速醫療站，如果要跟一般醫院相比，看起來當然十分簡陋。目前「方艙醫院」主要收容疑似病例，或是輕度肺炎患者，這兩個族群也會隔離觀察，避免二次感染危機。