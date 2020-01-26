病毒傳播力增強　陸衛健委：最快1天就發病「給防控帶來壓力」

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國新辦26日下午3點召開記者會，對武漢肺炎疫情進行說明，大陸國家衛生健康委員會主任馬曉偉表示，目前，疫情傳播速度比較快，給防控工作帶來壓力，疫情進入一個比較嚴重、複雜時期，武漢採取的措施對控制疫情發揮重要作用，「病毒傳播力有所增強，毒性和治病率還需要更多的臨床資料加以分析。」

▲陸國家衛生健康委員會主任馬曉偉。（圖／國新辦）



馬曉偉指出，從基因測序情況看，新型冠狀病毒同SARS和MERS相比是不同的新型病毒，是冠狀病毒家族的新成員，病毒感染初期可能從野生動物傳播到人類，目前進入到人傳人的時期，「病毒傳播力有所增強，毒性和治病率還需要更多的臨床資料加以分析。」

▼醫護人員全副武裝。（圖／路透社／武漢中心醫院）



馬曉偉提到，目前，疫情傳播速度比較快，給防控工作帶來壓力，疫情進入一個比較嚴重、複雜時期，武漢採取的措施對控制疫情發揮重要作用，從全國來看，疫情還是在早期散發階段。

馬曉偉還說，根據非典時期的經驗，從發現到爆發流行經過三到四個月的時間，初期的有些輕症病人從觀察情況來看，潛伏期大約在10天左右，最短的潛伏期為一天發病，最長的潛伏期是14天，潛伏期具有傳染性，這同非典有很大的不同。

馬曉偉強調，從疫情發展的速度來看，疫情還要持續一段時間，在今後的一段時間內有一些病例增長是一個可能出現的現象。隨著武漢地區採取人員管控措施，全國各地提出了關於突發衛生實踐一級相應的舉措，防控工作力度會進一步加強，在一段時間內防控的措施陸續產生作用發揮效果，疫情的流行強度將會下降。