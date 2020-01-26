「冒生命危險幫這種垃X」　醫批武漢肺炎台商：防疫破功就是這自私傢伙害的

▲「金巴黎」舞廳業者進行消毒。（圖／記者吳奕靖攝）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄市左營區一名年約50歲男台商確診感染武漢肺炎，還不戴口罩到苓雅區金巴黎舞廳狂歡2小時，引發人心惶惶。對此，台灣胸腔重症權威蘇一峰醫師痛批，「醫療人員冒著生命危險來幫忙這種垃X，深感不值」，且罰30萬元太少，罰300萬元還差不多，「如果防疫破功，就是這個自私傢伙害的！」對於該台商的行為，法務部今天（26日）凌晨表示，已要求檢警依法嚴辦。

這名台商22日明知身體不適，第一時間卻隱匿旅遊史。中央流行疫情指揮中心表示，該台商22日下午4時至6時曾出入苓雅區金巴黎舞廳（店面招牌：金芭黎），且全程無配戴口罩，民眾如曾於前述時段出入該場所，請儘速撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922），由專人協助與衛生單位聯絡。

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事後，一名舞小姐出現喉嚨痛、呼吸不順等症狀，打電話詢問台商，對方才坦承「我得武漢肺炎了」。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥25日指出，已請法務部、警政署介入調查，未來一律嚴查類似狀況。而高雄市衛生局也開罰台商30萬元，為武漢肺炎疫情以來的首例開罰。

▼「金巴黎」舞廳業者進行消毒。（圖／記者吳奕靖攝）

法務部今晨指出，該台商未配合防疫措施，仍出入高雄某舞廳，可能造成他人遭受傳染或疫情蔓延之危險，恐涉刑責，法務部已要求檢警依法嚴辦。法務部呼籲罹患武漢肺炎民眾，應確實遵行主管機關防疫指示，以免觸法，否則可處最重3年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。

而蘇一峰醫師25日在臉書痛批該台商，「X的！得到武漢肺炎回國馬上上舞廳，叫小姐坐檯，還故意不戴口罩！事後還隱瞞政府去舞廳！醫療人員冒著生命危險來幫忙這種垃X，深感不值！」

蘇一峰之後又發另一篇文說，「這名台商先用退燒藥騙了發燒篩檢，又隱瞞武漢旅遊史，發病後還隱瞞高雄到處跑行程，還跑診所與醫院，最後才被舞廳小姐踢爆！！30萬真的太少了！！罰300萬還差不多！！？？如果防疫破功，就是這個自私傢伙害的！」

▲▼蘇一峰醫師連發兩篇文痛批武漢肺炎確診台商。（圖／翻攝蘇一峰臉書）