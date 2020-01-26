讓你吃到「通天通地」！　何志偉激推大稻埕慈聖宮廟埕美食

▲民進黨立委何志偉品嚐大稻埕慈聖宮美食。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

位在台北市大同區保安街巷弄裡的慈聖宮，位置雖稱不上顯眼，卻與霞海城隍廟、法主真君廟並列為「大稻埕三大廟宇」，而慈聖宮除了廟宇本身有名，廟埕前更是有名的美食聚集地，讓民進黨立委何志偉自豪地表示，「這間廟不僅可以讓心願達成，還有五臟廟也可以得到非常大的安慰跟滿足」。

上午九點鐘一到，慈聖宮前一整排的小吃店便陸陸續續開張營業，多數攤商皆為經營數十年的老店，有些甚至已經傳到第三代。何志偉笑說，在這裡完全不用擔心飯吃不完會被雷公打，「這裡有神明保護你」，飯粒掉到地上還馬上就有麻雀撿走，完全不會有浪費食物的問題出現。

▲大稻埕慈聖宮。（圖／記者林銘翰攝）



何志偉說，自己大約一個禮拜就會到慈聖宮品嚐美食一次，不只東西好吃、東西價格也便宜，是很多在地人很喜歡的在地美食聚集地。「台北市哪裡有這種餐廳可以吃飯，在都市裡最接近大自然的空間，外面就算有馬路也聽不到車子的聲音，聽到的是微風吹過耳朵的氣壓，怎麼會這麼療癒」，坐在大榕樹下的何志偉這麼說著。

何志偉推薦，想要在完全沒有壓迫感的空間下吃飯，而且可以吃到「通天通地」，那就一定要來到慈聖宮，因為慈聖宮不僅是大同區三大廟宇之一，而且所有踩到的磁磚、看到的樑柱都至少一百歲起跳，在這裡不僅可以讓心願達成，五臟廟也可以得到非常大的安慰跟滿足。

▼何志偉品嚐廟埕美食。（圖／記者林銘翰攝）



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