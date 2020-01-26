下高雄談保險！女業務吃加料麵秒睡　渣男「左手開車、右手摸奶」摸回台中

▲男子下藥迷昏女子，最後一手開車一手摸奶，一路從高雄摸回台中，遭判刑5年6個月。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／台中報導

男子阿宏（化名）與女保險業務員小乃（化名）相約高雄談投保事宜，回程時順道載對方返回台中，但沒想到，阿宏卻在麵食中摻入FM2請她吃。小乃吃了麵後，不勝藥力睡著，阿宏竟趁機一手開車、一手伸進她衣服內撫摸胸部。期間，小乃驚醒出聲制止，並在下車後立刻報警。台中地院審理後，依強制猥褻及以欺瞞方法使人施用第三級毒品罪判阿宏5年6月徒刑。

判決書指出，有2次妨害性自主前科的阿宏，2018年12月31日與小乃相約高雄談保險，事後順道載她返回高雄，但沒想到阿宏卻在麵食中摻入FM2請小乃吃下。小乃當下吃了第一口後就覺得苦苦的，因此吃了兩三口就不敢再繼續吃，但沒想到還是不勝藥力昏睡在副駕駛座。

阿宏一見小乃失去意識，認為有機可乘，立刻將手伸進小乃衣服內摸她胸部，就這樣一路邊摸邊開車回到台中。期間，小乃醒來發現遭到性騷擾，立刻出聲制止，「你這樣的行為我很不開心」，但阿宏沒有回話，等到了目的地後，小乃立刻下車，並到警局報案。

此外，小乃在事發後還傳訊問阿宏，「昨天為什麼要摸我胸部」、「我只想問你昨天為什麼摸我胸部」、「你這樣摸我胸部，非常不妥」。不過，阿宏到庭後否認犯行，還辯稱他的手伸不到副駕駛座，更摸不到對方，也否認下藥，反控是因為自己沒跟小乃買保險，她才埋怨提告。

法院審理後認為，小乃一到目的地下車後就立刻報警，並且赴醫院採急尿液化驗，而就小乃服用的劑量、時間及藥效等，足以認定小乃並沒有誣陷阿宏的空間，因此認定阿宏犯行，將他依法從重判處5年6個月徒刑。全案可上訴。

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