新年求好運、發大財！　6間「有求必應」財神廟

記者李芷萱／綜合報導

在農曆春節，許多民眾會把拜財神廟排入行程，祈求新的一年財源廣進，《ETtoday新聞雲》為您整理全台六間財神廟，如果過年不曉得該去哪裡走春，不如到財神廟為新的一年求個好彩頭吧！

大直植福宮

平日香火也相當鼎盛的大直「植福宮」，位於台北市中山區，是周遭居民的精神信仰中心，同時也是觀光旅遊勝地之一，供奉道教神「福德正神」為主神。植福宮的信眾中包括許多名人，有台積電董事長張忠謀、友達集團前董事長李焜耀，以及美麗華黃家等。

請繼續往下閱讀...

地址：台北市中山區北安路608巷14弄1號

松山霞海城隍廟

霞海城隍廟是許多投資人必拜的廟宇之一，主祀城隍爺，配祀的五路財神則被稱是「有求必應」。每逢財神誕辰（農曆三月十五），廟方會請人扮成財神爺，屆時信眾可以摸一摸財神爺的鬍子，祈求新的一年財運旺。

地址：台北市松山區八德路四段439號

▲中和烘爐地有超大土地公神像。（資料圖／記者陳俊宏攝）

中和烘爐地

中和烘爐地是全台唯一24小時開放的正廟，主祀神明是土地公福德正神，另外，烘爐地用巨大土地公神像作為地標，相當顯眼。信眾中有不少從事業務、仲介，加上烘爐地地勢較高，有民眾會選擇晚上來參拜，順便欣賞大台北夜景。

地址：新北市中和區興南路二段399巷160-1號

金山五路財神廟

位於新北市萬里區的金山財神廟，有求財三寶「開運母錢」、「財寶袋」、「求文武財氣」，民眾也可以藉由擲筊請示財神爺，獲得聖茭後於金山財神廟的「財神銀行」開戶，還款時間以及是否加利息，都是由信眾自行決定。另外，金山財神廟也在2008年創立慈善會，除了有「敬老行善團」、「白米行善團」，還有「北海小英雄」長期計畫，長期的參與公益慈善，回饋社會。

地址：新北市萬里區公館崙52之2號

▲紫南宮香火鼎盛。（資料圖／記者洪聖壹攝）

竹山紫南宮

紫南宮平日人潮已經不斷，每到過年更不得了，有不少外國觀光客也特地前往朝聖，香火非常鼎盛民眾前往參拜求發財金，也記得摸摸廟前的金雞母和金元寶，可以求好運。另外，每次紫南宮宣布要發放錢母，在發放日好幾天就會有信眾開始排隊，可見紫南宮在信眾眼中的靈驗度不是一般高。

地址：南投縣竹山鎮大公街40號

北港武德宮

全台五路財神信仰的發源地，就在雲林北港武德宮，信眾可以求取財寶米、開運紅包和財神令旗，也能在武德宮點財神燈，補財庫兼消業障。廟方也透露，求取財寶米後，可以把它混進米缸，或是把零錢放進財寶米袋中求好運。

地址：雲林縣北港鎮華勝路330號

另外，供品記得準備3到5種甜食或水果、三牲（一般指雞、魚、豬，但財神爺是「回回人」，因此豬肉需用其他肉品替代），以及土地公金、五路財神金等金紙（也可以向廟方詢問有沒有能當錢母的「發財金」），祭拜時要先報上姓名、住址，並說出你準備哪些供品和願望，同時說明實際想賺錢的方向，並在香燒到二分之一或三分之二時把供品拿回並燒金紙，進入和離開時要記住「右進左出」的原則。