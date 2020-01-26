平成零戰繼承者F-3撥經費研發　日本面臨英、美兩強技術抉擇

▲日本F-2戰鬥機外型接近F-16。（圖／翻攝自航空自衛隊粉絲專頁）

記者黃聖庭／綜合報導

日本國產F-2戰鬥機擁有「平成零戰」的美稱，自從2000年開始服役後，預計在2035年退役，因此未來十年內需要盡早安排研發計畫。不過開發新型戰機成本、技術要求過高，日本打算尋求國際合作，其中有看中英國航太系統(BAE Systems)，美國則擔憂如果新型戰機和英國合作，未來聯合演習時會出現相容性的問題。

日本明年開始編入開發新型戰鬥機F-3的計畫，打算成為F-2的後繼機種，根據英國金融時報(Financial Times )報導，日本研發F-3目前有三種選擇：美國洛克希德馬丁、英國航太系統、國內自主開發。第三者難度太高，因此日本當局比較有可能和美國或英國合作。

▲「暴風雨」(Tempest)戰機模擬圖。（圖／翻攝自英國航太系統公司官網）

報導中指出，英國航太系統近期也在開發第六代戰機「暴風雨」，也有意找日本共同開發，日本防衛大臣香野太郎也對此表達興趣，引起美國當局緊張。美國一位高級國防官員指出使用英國技術的問題，認為日本應該把操作相容性視為重要考量，這對未來美日在區域演習上會出現問題。

▲日本F-35。（圖／路透社）

報導中分析，美國經常要求日本購買軍武，並以撤軍作為威脅，使得日本國防官員相當緊張。當日本向美國購買105架F-35後，當地航空工業也很迫切希望能夠展開國產戰機的生產計畫。

▲小野寺五典曾經擔任兩屆防衛大臣。（圖／路透社）

報導最後提到，日本眾議院議員小野寺五典表示，未來戰鬥機除了能力之外，還有必須有和美國的數據鏈接與擁有升級的自由。他認為，日本工業沒有獨自發展戰鬥機的能力，不論是技術或成本都過高，與英國合作開發「暴風雨」也是一種方向。這項研發案最後決定權在日本首相安倍晉三手中，必須在自主技術、民族主義與美國同盟之間，做出對未來最有幫助選擇。

關於F-3的設計樣貌，根據《國家利益》分析，F-3外型可能會接近F-22，動力來源改為雙引擎，強化遠距離巡航的能力，武器酬載量變大，加掛更多反艦飛彈；改成雙駕駛艙可以執行更嚴苛的攻擊任務，以及作為控制無人機的「母艦」。

報導中提到，由於美國轉讓日本技術有限，日本打算設計F-3的目的也是一種維持國產能力的一種方式，但F-3未來如果要成為日本航空自衛隊的主要機種，還是必須具備有抗衡解放軍的實力，同時有必須兼具足夠的採購數量，未來還有可能有機會到出口市場競爭。

