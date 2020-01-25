1分鐘爬升9000米！F-15「條紋鷹」減重1.26噸　打破8項紀錄

實習記者曾筠淇／綜合報導

具有高機動性的F-15鷹式戰鬥機，是美國空軍現役的主力戰鬥機之一，它被認為是世界上最好的空中優勢戰鬥機。其中一架名為「條紋鷹」（Streak Eagle）的F-15A被進行改造，除了拿掉不必要的裝置，還安裝許多儀器，不但減輕了2800磅（約1270公斤），還打破8項爬升時間的世界紀錄。

據《The Aviation Geek Club》報導，名為「條紋鷹」（Streak Eagle）的F-15A改進了F-4及MIG-25的不足，創下了新的爬升時間紀錄。條紋鷹為了執行任務，還進行了重大修改，以減輕其重量。

如同史蒂夫.馬克曼（Steve Markman）和比爾.霍爾德（Bill Holder）的《一種研究飛機中的飛行模擬器、試驗台和原型的歷史》（One-of-a-Kind Research Aircraft: A History of In-Flight Simulators, Testbeds, & Prototypes）所解釋的那樣，F-15將飛機上所有不必要的東西都移除，舉凡導彈、雷達、大砲、尾鉤、發電機等，減輕了1.26噸的組件重量。

▲美軍F-15戰鬥機。（圖／ETtoday資料照）

F-15還安裝了多種儀器，如代替尾鉤的約束裝置，用於確定迎角、側滑的電池組及控件，另外也有肩扛式攝像機、重力儀、備用姿態陀螺儀、用於驗證高度的設備和壓載物等。

藉由上述的修改，「條紋鷹」共減少了2800磅（約1270公斤），嘗試攜帶的燃料則從3000磅（約1361公斤）至6000磅（約2722公斤）不等。下列8項新的高度及時間紀錄是由3名美國空軍F-15飛行員所創造的，3人分別是羅傑.史密斯（Roger Smith）少校、麥克法倫（W.R. Macfarlan）少校、戴夫.彼得森（Dave Peterson）少校。

3000公尺：27.57秒

6000公尺：39.33秒

9000公尺：48.86秒

1萬2000公尺：59.38秒

1萬5000公尺：77.02秒

2萬公尺：122.94秒

2萬5000公尺：161.02秒

3萬公尺：207.80秒

一架波音727的飛機要花至少15分鐘才能達到9000公尺，然而從上述的數據可知，「條紋鷹」則在不到1分鐘就完成了任務，十分驚人。此外，「條紋鷹」目前則已在美國空軍國家博物館展出。