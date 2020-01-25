北京「武漢肺炎」患者痊癒出院！　醫曝關鍵：給予中藥治療

▲春節出遊、返鄉人潮讓疫情更難控制，圖為日本中部國際機場。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃君瀚／綜合報導

中國大陸「武漢肺炎」（2019新型冠狀病毒，2019-nCOv）疫情大擴散，感染人數直線上升。不過現在傳來好消息，中國中央電視台（CCTV）新聞報導指出，北京市有位男性確診感染者，經過一段時間的中藥治療和對症治療，今（25）日已經痊癒出院。

「央視新聞」官方微博25日中午貼出一則好消息，提到北京市有位住在大興區的男患者今日痊癒出院。1月8日，他從湖北返家後出現發熱、頭痛、無力、咳嗽等症狀，隨後轉入北京地壇醫院隔離治療，經中國疾病預防控制中心檢測發現是新型冠狀病毒陽性，再由專家組會診確診為新型冠狀病毒感染肺炎。

北京男患者住院後，醫生依照治療程序給予「中藥治療」和「對症治療」，病情好轉，體溫逐漸恢復正常，連續監測呼吸道分泌物病毒核酸陰性，符合中國大陸製定的出院標準。截至目前為止，北京已累積有2位新型肺炎病人痊癒出院。

消息一出大陸網友相當振奮，紛紛對中藥療法畫重點，「中藥真頂」、「中藥牛逼」、「是不是兩例都是地壇醫院中藥+對症治療治的？這麼厲害」、「希望大家不要再盲目中藥黑了」、「看到中藥治療，難道我大中醫要崛起」、「北京地壇醫院採用中醫療法治療新型肺炎，沒有副作用，迅速痊癒出院！壯哉，我大中醫！」