不斷更新／香港新增62宗武漢肺炎疑似病例！大陸31省只剩西藏沒失守

▲武漢肺炎疫情上升，大陸各地防疫措施隨之增強。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣、王致凱、蔡紹堅／綜合報導

武漢肺炎（新型冠狀病毒肺炎）疫情嚴峻，青海省衛生健康委員會25日下午指出，先前的疑似病例已確認為新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例，目前該患者生命體徵平穩，體溫正常。青海也出現確診病例後，大陸31省只剩下西藏還未有確診病例。

22：00

香港衛生署及醫管局25日就新型冠狀病毒感染個案最新情況舉行簡報會。醫管局質素及安全總監鍾健禮表示，截至25日9時，香港新增62宗新型肺炎懷疑個案，共107宗疑似病例留院觀察，已確診的5宗病例情況穩定。

17：35

青海省衛生健康委員會25日下午指出，青海省首例武漢肺炎疑似病例陳某某，病例樣本經省疾病預防控制中心實驗室檢測，中國疾病預防控制中心實驗室復核檢測，均呈新型冠狀病毒核酸陽性。結合患者臨床表現、流行病學史，經省級醫療救治專家組會診研判，確認為新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例。目前該患者生命體徵平穩，體溫正常。

11：00

廣西發布最新疫情通報，河池市新增2例武漢肺炎（新型冠狀病毒肺炎）確診病例，其中一名為2歲女童，21日從武漢飛往南寧，隔天下午出現發燒、打噴嚏現象，目前住院隔離治療，病情穩定，也是目前公布年齡最小確診病例。

09：35

根據《澎湃新聞》報導，武漢一名醫生年初一因武漢肺炎過世，該名醫師為湖北省中西醫結合醫院（湖北省新華醫院）耳鼻咽喉科主任梁武東，現年62歲，因感染新型冠狀病毒肺炎，於25日早晨7時許在武漢市金銀潭醫院離世。

08：13

截至1月24日24時，衛生健康委收到29個省（區、市）累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例1287例，其中重症237例，死亡41例（湖北省39例、河北省1例、黑龍江1例）。

06：42

法國政府在 當地時間1月24日晚間宣布發現2起武漢肺炎確診病例後，再宣布第3起確診病例。

06：00

湖北新增180宗確診病例，累計729宗；新增死亡15宗，累計39宗。大陸累計確診病例達1099人、41死。法國巴黎有2診確診病例，歐洲確定失守。

02：39

尼泊爾發布新聞公告，宣布確診尼泊爾出現首例新型冠狀病毒病例，一名留學生自武漢返回尼泊爾後，出現感冒發燒症狀，隨即送醫就診。相關單位將血液樣本送到香港檢測，確認感染新型冠狀病毒。

01：31

根據香港電台報導，香港衛生防護中心調查3宗新增新型冠狀病毒感染確診個案，香港累計發現5宗確診個案。

23：40

根據大陸環球網消息，截至1月24日22時，包括港澳合計4例和台灣發現的首例在內，陸最新統計確診新型冠狀病毒肺炎共896例。死亡病例26例、治癒病例36例。

截至目前，大陸31省（市、區）中。青海已經發現1例疑似病例，但未有確診病例；西藏則是未傳有任何確診或疑似病例。

22：58

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻。解放軍第二軍醫大學（又稱海軍軍醫大學）於除夕夜當晚派出150名軍職醫護人員，於上海乘坐空軍包機直飛武漢。