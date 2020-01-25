政壇愛恨情仇！李婉鈺斥劉建國「渣男」　前任選區放送「愛情騙子」

▲李婉鈺「床照事件」。（圖／翻攝李婉鈺臉書）



政治中心／綜合報導

一邊一國立委候選人李婉鈺、民進黨立委候選人劉建國從前的愛恨情仇引發外界關注。自劉建國爆料當年提出分手是陰味「酒」後，李婉鈺向《ETtoday新聞雲》表示，劉建國對不起她的事大家都知道，當時身邊的友人都痛批劉是渣男，自己也快要得憂鬱症。接著，在去年選戰剩下15天之際，參選北市立委的李婉鈺宣傳車竟現身雲林的劉建國選區，還放送歌曲「愛情的騙子我問你」。

對於劉建國稱當年提出分手，「酒」是主要分手原因，因為李婉鈺跑攤碰杯ㄅㄨㄚˇ ㄋㄨㄚˋ（交陪）的習慣沒辦法改，李婉鈺否認，她痛批，「確實是他對不起我！」畢竟跟劉建國是以結婚為前提，真心在對待，突然講出這樣的話，把她打成一個壞女人，讓劉建國壞男人的形象得以解套，「很惡質、沒有良心」。

接著，去年選舉進入倒數衝刺階段時，代表「一邊一國」立委候選人李婉鈺參選台北市第一選區（北投、天母）的宣傳車，卻出現在雲林縣第二選區（山線）斗六市區穿梭向雲林鄉親拜票，宣傳錄音呼籲「男人要疼惜女人，女人更要疼挺女人」，「女人尚驚採花蜂」，最後還播放台語歌曲《愛情的騙子我問你》，一句歌詞「你的良心到底在哪裡」，讓許多路過民眾莞爾一笑。

不過，李婉鈺受訪表示，經記者詢問才知道有這麼一輛宣傳車在雲林幫忙宣傳，她完全不知情，宣傳車上的照片是取自她的臉書，也不知道誰請宣傳車在雲林大街小巷。她也強調，支持者都知道，她並不想再與「那個人」扯上任何關係，所以應該不會是自己的支持者所僱用來的，但可以吸引大家去聽、去看的宣傳，都是好宣傳，個人沒有意見，各自有各自的創意想法，有心幫忙婉鈺的都非常歡迎，覺得非常有創意。

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