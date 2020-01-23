快訊／小年夜就出包！台鐵官網、APP全掛點　網哀：電子車票在裡面啊

▲台鐵官網、APP下午故障。（圖／翻攝自台鐵官網）

記者賴文萱／台北報導

春節連假第一天，台鐵就出包！23日傍晚，有網友在PTT上發問，台鐵官網是不是掛了？APP也無法用，怎麼偏偏在這個年節時刻出包，底下引來網友哀號，「電子車票也掛了～那要怎麼進站」、「要付款時發現官網、app全掛了」、「我等等要搭車了欸怎辦！忘記用截圖的！」、「訂票還沒付錢+1，搞得還要專程跑車站」、「我還以為我手機壞掉 真誇張」。

對此，台鐵證實，目前官網及APP系統故障，已經派員修復中。針對電子車票部分，台鐵表示，已經將車票QR code下載到手機的不會受影響，仍可搭車，但是若沒有下載下來，需要去車站窗口臨櫃取票，告知窗口身分證、訂票代碼及搭乘班次時刻。

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【18:22更新】：有關「台鐵官網」及「台鐵e訂通」無法連線問題，台鐵表示，中華電信公司工程師已於18:10修復，完成正常作業，初步判斷是台鐵局對外中華電信的網路連線問題。台鐵第四代售票系統及車站的售票作業不影響，中華電信公司工程師經查修更換設備後，服務已於18:10恢復正常。後續台鐵局資訊中心將會同中華電信公司查明詳細原因，並徹底檢討改善，避免類此事件再次發生。

▲台鐵App掛點，無法連線。（圖／翻攝自台鐵app）