翁章梁高鐵站發放新年紅包　呼籲落實咳嗽禮節防疫

▲翁章梁率一級主管高鐵站發紅包，並呼籲落實咳嗽禮節來防範流感。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

適逢春節連假，返嘉民眾人潮多，縣長翁章梁23日率領縣府一級主管，在嘉義高鐵站發放紅包並且加強宣導咳嗽禮節，呼籲鄉親做好個人防護，以防範流感及新型冠狀病毒感染。

翁章梁一早前往高鐵站迎接春節返嘉的民眾，並率領縣府團隊發送「快樂鼠於您」紅包，向長年在外奮鬥、認真打拼的「嘉己人」道賀新年快樂。民眾也紛紛拿起手機要和翁縣長合照，現場熱鬧不已。現場除了發送紅包，衛生局也加碼贈送手帕，提醒鄉親咳嗽時需遮掩口鼻，藉以防範流感。

嘉縣府的紅包外觀是可愛小老鼠，左右耳分別寫著「勇敢轉型．創新嘉義」、「2020愛你愛你」，象徵在2020年嘉義縣政府仍會持續為鄉親努力打拚。此外，在嘴巴咬合處開一缺口，民眾可將硬幣放在開口處，象徵鼠年金鼠咬錢，有富貴好運引進門的吉祥氣息。

嘉義縣政府表示，將從除夕1月24日到大年初三1月27日，在各大寺廟進行發紅包等賀歲活動。歡迎大家來「專鼠漫遊」，享受甜蜜嘉期、走訪獨嘉秘境、品嚐澎派嘉鄉味。另外，也可上新春活動訊息專區網站查詢(https://reurl.cc/qDRMWR)，有「新春迎鼠光」、「就鼠愛玩梅」、「嘉遊鼠來寶」等不同旅遊建議行程讓大家選擇，讓回嘉的鄉親都能暢遊山海。

由於近日嚴重的傳染性肺炎疫情，23日上午的高鐵站，無論北上南下的人潮，大家都紛紛戴起口罩，做好防範措施。依據疾病管制署22日的疫情資料顯示，中國大陸已確診440例個案，散布在14個省份，其中9例死亡。目前泰國4例、台灣、日本、南韓、美國及澳門各1例，皆有武漢旅遊史；我國截至21日共通報21名疑似個案，1名確診，尚有12名隔離檢驗中。

翁章梁再次提醒返鄉旅客，中國大陸武漢市旅遊疫情建議已提升到第三級警告，民眾如非必要應避免前往當地。從武漢及其鄰近區域返國時，若出現發燒、咳嗽、呼吸急促等症狀，無論是否服用退燒藥、止咳藥，應主動向機場或港口檢疫人員報到，接受健康評估。

衛生局表示，返國14日內出現有發燒、呼吸道症狀時，請撥打1922專線並依指示配戴口罩儘速就醫，且應主動告知醫師旅遊史及接觸史。民眾如未據實通報，將可依傳染病防治法第69條處新臺幣1萬元至15萬元罰鍰，請勿觸法。

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