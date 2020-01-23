武漢「封城」春節出國潮加強防疫　林佳龍：防疫資訊有時間差

▲桃園機場小年夜出國人潮，遊客戴上口罩防疫。（圖／記者陳涵茵攝）



記者陳涵茵／桃園報導

星宇首航日恰逢小年夜，也為春節長假首日，桃園機場從凌晨4點就充滿出遊人潮，碰上武漢肺炎疫情延燒，今年機場氣氛和以往不同，遊客與機組人員紛紛戴上口罩防疫，交通部長林佳龍今（23日）受訪時也表示：「和豬瘟不同，人是會自行移動的，春節期間將會加強防疫。」

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▲地勤人員也戴上口罩。（圖／記者陳涵茵攝）

針對武漢全面封城消息，交通部長林佳龍則表示：「大陸整個疫情資訊不透明，加上先前隱匿，問題可能比想像嚴重，台灣過去有抗SARS經驗，我當時還擔任行政院發言人，很深刻了解防疫資訊會有時間落差，不能跟在後面跑，要搶先部署。」

林佳龍透露目前已成立應變小組，機場、港口、陸運都將用最嚴格標準來做防疫準備工作，行政院成立中央疫情指揮中心，防疫是一條邊必須一致。他表示：「當然希望能完全阻絕在境外，但跟非洲豬瘟不一樣，人是會自行移動的，希望透過兩岸關係進行協調，在機場配合，登機前先做好可能徵狀的檢查，像是量體溫等基本檢查工作。」

▲星宇航空首航碰上武漢疫情。



針對華航宣告2月停飛消息，林佳龍提到，停飛評估是中央交通部要求，希望各家國籍航空先配合防疫工作，而航空公司決議在春節返鄉高峰後進行停飛，他則指這是航空公司專業判斷。更表示：「春節期間返鄉來往人多加上台商回來過年，會加強防疫工作，航空公司基於專業考量，進行乘客調節或是暫停航線，交通部全力支持，防疫還是以安全第一，經濟上的衝擊則會協同政府部門幫忙協助。」

▲華航將取消2月10日至2月27日武漢航班。（圖／記者陳涵茵攝）



澳門22日也傳出首宗確診個案，星宇航空首航碰上武漢疫情，星宇官方宣布所有澳門「返台」航班，空服員將全面配戴口罩服勤，航機也將加強消毒，此外，機上也提供口罩給旅客免費索取，全面配合防疫。

▲▼星宇航空小年夜首航，3航點齊發。（圖／記者陳涵茵攝）