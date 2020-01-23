微博瘋傳台灣防疫文宣！一句「讓政府協助你」　大陸網友爆淚：嫉妒到委屈

▲蘇貞昌的防疫文宣在微博引起熱論。（圖／翻攝自（右）蘇貞昌臉書、（左）Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

武漢肺炎持續蔓延，不只大陸拉響警報，其他周遭國家也紛紛開始防疫作戰。行政院長蘇貞昌日前就在臉書貼出一張防疫文宣，上面清楚寫下5大重點，更提醒民眾「保持鎮定」，就算有症狀政府也會提供協助。沒想到這張照片被轉傳到微博，還引發大陸網友熱論，不僅留言稱讚還直呼羨慕，「實實在在的安全感」。

武漢肺炎爆發後，日本、泰國都出現確診病例，台灣近日也出現首例確診，政府立刻展開防疫工作。行政院長蘇貞昌就在臉書貼出防疫文宣，正中央幾個大字寫著「對抗武漢肺炎 防疫全面啟動」、「保持鎮定 然後 戴口罩 勤洗手」，接著左右兩邊分別印有5個重點。

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▲▼蘇貞昌第一時間就發布各種民眾可以應對武漢肺炎的方法。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）

5重點從左至右分別為「口罩夠：全台備有4500萬副外科口罩，政府開始釋出，民眾不用囤貨」、「病床足：全台共有1028床負壓隔離病床，隔離的費用由疾管署負擔」、「慎旅遊：建議國人非必要，不要前往武漢旅遊」、「勤洗手：避免去人多的地方，勤洗手、戴口罩，重視咳嗽禮節最重要」、「記電話：目前疫情控制得宜，不用恐慌，有症狀就打1922，讓政府協助你。」

這張文宣被轉貼到微博，沒想到大陸網友紛紛表示羨慕，「實實在在的安全感」、「防止恐慌，真的只需要這種類型的海報：民眾做到最基礎的，出了問題政府幫你扛」、「做準備工作太好了，口罩夠、病床足」、「有症狀就可以直接打電話這個真的很好了。」

▲大陸網友直呼羨慕。（圖／翻攝自Dcard）

甚至有大陸網友直呼委屈，「嫉妒，嫉妒到委屈，委屈到又開始自怨自艾」、「民眾不用囤口罩……這邊是賣高價口罩」、「沒有宏大敘事，瞅著踏實」、「人家確診一例的動員力，和我們200例的動員力。」

這些留言被轉貼到《Dcard》，讓轉PO網友也直嘆，因為武漢肺炎第一病例出現時，武漢市政府並沒有對外公開說明，只對民眾說「可防可控」，「當時介紹疫情的時間是在2020年1月19日，然而第一病例出現的時間是在2019年12月8日。」轉PO網友忍不住說，「希望台灣人，每個人都可以平安度過。」

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