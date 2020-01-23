　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

封城搶物資！超市貨架全空　武漢女網友曬「天價蔬菜照」：貴了5-8倍

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

武漢封城搶物資，物價大漲（圖／翻攝微博「初夏芮知」）

▲武漢封城，當地民眾忙著上超市搶物資。（圖／翻攝微博「初夏芮知」）

記者黃君瀚／綜合報導

武漢肺炎疫情持續擴散，中國大陸武漢市疫情防控指揮部23日凌晨通報，宣佈全面封城，封閉機場、火車站，公車、客運、渡輪全面停駛。封城消息一出，也引發民眾「搶物資」狂潮，微博上出現大批網友曬照，只見各大超市貨架上空空如也，甚至有人抱怨商人趁機哄抬物價，菜價比平時貴了5至8倍。

女網友「初夏芮知」今（23）日中午在微博發文，直言武漢的情況比她想像中還要嚴峻，一早睜開眼睛看到封城的消息，推測至少會是半個月以上的事情，，物資輸送會很麻煩，馬上起床穿戴出門，打算去買幾瓶醋、囤積多點菜。

武漢封城搶物資，物價大漲（圖／翻攝微博「初夏芮知」）

武漢封城搶物資，物價大漲（圖／翻攝微博「初夏芮知」）

▲女網友「初夏芮知」成功搶到些蔬菜、水果，直呼價格貴了5到8倍。（圖／翻攝微博「初夏芮知」）

沒想到跑了樓下2、3家賣菜的門店全空了，轉頭去超市只見入口處開始限制人數，人山人海景象看了直發毛，「撤」！她心裡在盤算，以家中剩餘的存糧如果每天只吃一頓飯，撐個半個月是沒問題的，不如就不要冒險往大批人潮聚集處硬擠了。

在回家路上，她看到來了一車菜攤，很快就引來大批人哄搶，好不容易在外圍撿了一點，結帳發現價格相當驚人，約是平常的5至8倍有，買了4袋蔬菜、水果就花了人民幣200多元（約新台幣880元以上）。

武漢封城搶物資，物價大漲（圖／翻攝微博「初夏芮知」）

▲女網友在武漢超市內看見人群聚集買物資的景象，不敢久待。（圖／翻攝微博「初夏芮知」）

武漢美食部落客「雨絲_Sylvia」23日上午7點在微博發文，提到她清晨4點半去了一趟樓下的「羅森」（LAWSON，超商），發現麵條幾乎都賣光了，想先囤調味品結果已售罄，「Today和有家便利店也缺貨，剛剛去生鮮超市和爹爹婆婆們一起搶菜，武漢的筒子趕緊囤食糧啊！」

文章貼出後，不少粉絲表達了關心之意，「能不出門就別出去了」、「這個時候別去湊熱鬧了，人多容易感染」、「去淘寶，美團買吧，網上物質不得斷的」、「不知道有什麼可以幫助你們的，現在封城也不知道快遞還能寄嘛」、「地鐵公交停運了，只能買方便麵了，信好（幸好）家裡還有30多個雞蛋，每天炒麵算了」、「我是5點過去羅森搶購的」。

武漢封城搶物資，物價大漲（圖／翻攝微博「雨絲_Sylvia」）

▲一大清早LAWSON店內麵條已所剩無幾。（圖／翻攝微博「雨絲_Sylvia」）

許多粉絲除了留言鼓勵，也特別提醒能不出門就別出門，免得增加感染風險。「雨絲_Sylvia」無奈表示，出門是逼不得已的，畢竟還是要買菜才能吃飯，網購似乎也都缺貨，不出門只能吃空氣，好在後來7點半再跑一趟發現超市有補貨，「剛剛都買齊了！堅決不出門！」

▼成功買到新鮮菜類囤貨，武漢美食部落客表示不會再出門。（圖／翻攝微博「雨絲_Sylvia」）

武漢封城搶物資，物價大漲（圖／翻攝微博「雨絲_Sylvia」）

ET快訊
發燒硬闖機場！父母大鬧登機口3小時　丟下2小孩自己飛走
微博瘋傳台灣防疫文宣！一句話讓陸網友爆淚：嫉妒到委屈
網紅假裝腳骨折　空姐免費幫他「經濟艙升等商務艙」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

華聞快遞／防範武漢肺炎傳播　陸7部春節檔電影全撤檔

澳門確診2例「訂2000萬口罩」　賀一誠：疫情惡化可能關閉賭場！

馬尾網紅開箱吃蝙蝠　一口咬下爆「黃色漿汁」...下秒立刻吐出：超級苦！

發燒硬闖南京機場！　父母大鬧登機口3小時「丟下2小孩自己飛走」

「封城」更進一步！陸交通部：全國各類客運「暫停進入武漢」

封城搶物資！超市貨架全空　武漢女網友曬「天價蔬菜照」：貴了5-8倍

澳門內港到珠海灣仔航線復航　總航班數增加3倍

高鐵沒得搭「開車遠離武漢」　湖北封閉20多高速公路入口

女翻出家裡150本存摺「爸原來這麼有錢」　一聽真相才知暖心善舉

留在武漢的人怎麼辦？官方宣佈「實施戰時措施」...拒戴口罩或被追究刑責

總統級賀歲片馬英九當一日外送員　一脫口罩OL全嚇呆：可以加點嗎？

刺青哥收床罩！駕駛秒開走＋報警 哭「他要打我」...畫面曝光網笑翻

郭台銘憂心生育率...0到6歲公司養！　每位「鴻海寶寶」月補助1.5萬拚做人

萌翻！全台首間史努比主題飯店 造型拖鞋、絨毛玩偶都可帶回家

魔術師街頭整人...大鬧原住民部落 吹一下！「指揮棒→大蛇」嚇歪觀眾

就在今晚！鳳九東華虐戀Start～　《枕上書》高偉光開撩迪麗熱巴

大亨搶「金錢豹酒店小姐」 慘遭竹聯堂主報復命喪街頭

陸客父母帶發燒童「拒隔離逃院」　高市證實：研判流感，已出境

屁孩惡作劇！在猴硐貓村「丟甩炮」　狂響炮聲嚇貓...網轟：欠肉搜吧

陳美鳳開深V出席尾牙　新年新希望「我要一個伴，不是絆腳石」

華聞快遞／防範武漢肺炎傳播　陸7部春節檔電影全撤檔

澳門確診2例「訂2000萬口罩」　賀一誠：疫情惡化可能關閉賭場！

馬尾網紅開箱吃蝙蝠　一口咬下爆「黃色漿汁」...下秒立刻吐出：超級苦！

發燒硬闖南京機場！　父母大鬧登機口3小時「丟下2小孩自己飛走」

「封城」更進一步！陸交通部：全國各類客運「暫停進入武漢」

封城搶物資！超市貨架全空　武漢女網友曬「天價蔬菜照」：貴了5-8倍

澳門內港到珠海灣仔航線復航　總航班數增加3倍

高鐵沒得搭「開車遠離武漢」　湖北封閉20多高速公路入口

女翻出家裡150本存摺「爸原來這麼有錢」　一聽真相才知暖心善舉

留在武漢的人怎麼辦？官方宣佈「實施戰時措施」...拒戴口罩或被追究刑責

快訊／防疫升級「二級開設」　衛福部長任疫情指揮中心指揮官

日外務省提升「危險等級」　關西醫療中心「SARS規格」嚴防武漢肺炎

老遊民過世...同伴們攜手照顧2浪犬！　原PO嘆：拿錢阿嬤不敢收

露營PO合照！訊息跳「甜蜜一家人」她傻：明明只有我跟兒　老公在家臉綠

名畫「神秘羔羊之愛」修復！小羊「嘴唇與鼻孔」如打了玻尿酸...引兩極評價

五月天陪粉絲吃圍爐　阿信又被逼問Jolin...將首度正面回應！

頭過身就過？柴柴「狗爬式」逃床底...裝沒事趕緊「酸」

8個古裝劇超奇葩髮型！　關曉彤縫紉機頭PK林依晨「蝴蝶麵包髮型」

印度「光輝戰機」首次成功降落母艦　海軍：下一步打造雙引擎艦載戰機

吳怡農除夕登《眼球央視春晚》！　一舉一動讓農夫農婦全暴動

大陸熱門新聞

武漢肺炎源頭找到了　野味市場價目表曝光

即／武漢疫情指揮部：公共運輸全面停駛

武漢女狂嗑退燒藥成功入境法國！

武漢全面封鎖「市民連夜出城」！火車站大排長龍

武漢女「狂吞退燒藥」入法喊：勝利　陸大使館證實

發燒硬闖機場！父母大鬧3小時「丟下小孩飛走」

港專家：武漢肺炎感染規模SARS的10倍起跳！

武漢封城　台商半夜趕赴廣州搭機回台

武漢肺炎第二例死者：華南市場海鮮店老闆

佛山還在賣野味　店家：錢還是要賺的

竹鼠是肺炎源頭　華農兄弟改吃它

肺炎超級傳播者　疾防控中心澄清

「無武漢旅行史」也會得病！

專家感染武漢肺炎：或因未戴防護鏡

更多熱門

相關新聞

新竹疑似武漢肺炎1例排除　1例等報告

新竹疑似武漢肺炎1例排除　1例等報告

20日清晨於新竹馬偕醫院急診室貼出一則「收治疑似武漢肺炎病患」的公告引來新竹地區恐慌，院方表示，當時在急診門口貼出公告，提醒來院病患出入應配戴口罩，是想提醒民眾，進出醫院要戴上口罩，實屬防疫善意，沒想到意外引起恐慌。

武漢肺炎影響！7部賀歲片集體撤檔

武漢肺炎影響！7部賀歲片集體撤檔

民眾開車遠離武漢　湖北封閉高速公路

民眾開車遠離武漢　湖北封閉高速公路

下學期仍有武漢陸生　台大討論中

下學期仍有武漢陸生　台大討論中

89歲翁染武漢肺炎「病發13天」就死亡

89歲翁染武漢肺炎「病發13天」就死亡

關鍵字：

初夏芮知武漢肺炎

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 武漢肺炎 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／曾之喬宣布結婚：今天起也是陳太太囉

武漢肺炎源頭找到了　野味市場價目表曝光

獨／「在不瘋狂」老闆怒掀洛克交往本本才離婚

即／武漢疫情指揮部：公共運輸全面停駛

「抽中250萬」！鴻海尾牙他最衰...因趕高鐵錯失大獎

武漢女狂嗑退燒藥成功入境法國！

曾之喬、辰亦儒「交往10年」結婚了！　曝求婚細節逼哭她

星宇航空開航　張國煒PO文惹哭網友

未成年小三貼臉不倫東出昌大！唐田英里佳3舉動毀清純

再告謝和弦、莉婭　扣嫂反攻追加2罪

武漢全面封鎖「市民連夜出城」！火車站大排長龍

孩沒見狗爆哭　媽解釋去美容遭疑

辰亦儒愛了曾之喬9年！藏「4甜蜜共通點」

武漢女「狂吞退燒藥」入法喊：勝利　陸大使館證實

熱好了嗎？　全台首家合法「賣淫娃」上線了

更多

最夯影音

更多
總統級賀歲片馬英九當一日外送員　一脫口罩OL全嚇呆：可以加點嗎？

總統級賀歲片馬英九當一日外送員　一脫口罩OL全嚇呆：可以加點嗎？
刺青哥收床罩！駕駛秒開走＋報警 哭「他要打我」...畫面曝光網笑翻

刺青哥收床罩！駕駛秒開走＋報警 哭「他要打我」...畫面曝光網笑翻

郭台銘憂心生育率...0到6歲公司養！　每位「鴻海寶寶」月補助1.5萬拚做人

郭台銘憂心生育率...0到6歲公司養！　每位「鴻海寶寶」月補助1.5萬拚做人

萌翻！全台首間史努比主題飯店 造型拖鞋、絨毛玩偶都可帶回家

萌翻！全台首間史努比主題飯店 造型拖鞋、絨毛玩偶都可帶回家

魔術師街頭整人...大鬧原住民部落 吹一下！「指揮棒→大蛇」嚇歪觀眾

魔術師街頭整人...大鬧原住民部落 吹一下！「指揮棒→大蛇」嚇歪觀眾

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面