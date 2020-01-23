封城搶物資！超市貨架全空　武漢女網友曬「天價蔬菜照」：貴了5-8倍

▲武漢封城，當地民眾忙著上超市搶物資。（圖／翻攝微博「初夏芮知」）

記者黃君瀚／綜合報導

武漢肺炎疫情持續擴散，中國大陸武漢市疫情防控指揮部23日凌晨通報，宣佈全面封城，封閉機場、火車站，公車、客運、渡輪全面停駛。封城消息一出，也引發民眾「搶物資」狂潮，微博上出現大批網友曬照，只見各大超市貨架上空空如也，甚至有人抱怨商人趁機哄抬物價，菜價比平時貴了5至8倍。

女網友「初夏芮知」今（23）日中午在微博發文，直言武漢的情況比她想像中還要嚴峻，一早睜開眼睛看到封城的消息，推測至少會是半個月以上的事情，，物資輸送會很麻煩，馬上起床穿戴出門，打算去買幾瓶醋、囤積多點菜。

▲女網友「初夏芮知」成功搶到些蔬菜、水果，直呼價格貴了5到8倍。（圖／翻攝微博「初夏芮知」）

沒想到跑了樓下2、3家賣菜的門店全空了，轉頭去超市只見入口處開始限制人數，人山人海景象看了直發毛，「撤」！她心裡在盤算，以家中剩餘的存糧如果每天只吃一頓飯，撐個半個月是沒問題的，不如就不要冒險往大批人潮聚集處硬擠了。

在回家路上，她看到來了一車菜攤，很快就引來大批人哄搶，好不容易在外圍撿了一點，結帳發現價格相當驚人，約是平常的5至8倍有，買了4袋蔬菜、水果就花了人民幣200多元（約新台幣880元以上）。

▲女網友在武漢超市內看見人群聚集買物資的景象，不敢久待。（圖／翻攝微博「初夏芮知」）

武漢美食部落客「雨絲_Sylvia」23日上午7點在微博發文，提到她清晨4點半去了一趟樓下的「羅森」（LAWSON，超商），發現麵條幾乎都賣光了，想先囤調味品結果已售罄，「Today和有家便利店也缺貨，剛剛去生鮮超市和爹爹婆婆們一起搶菜，武漢的筒子趕緊囤食糧啊！」

文章貼出後，不少粉絲表達了關心之意，「能不出門就別出去了」、「這個時候別去湊熱鬧了，人多容易感染」、「去淘寶，美團買吧，網上物質不得斷的」、「不知道有什麼可以幫助你們的，現在封城也不知道快遞還能寄嘛」、「地鐵公交停運了，只能買方便麵了，信好（幸好）家裡還有30多個雞蛋，每天炒麵算了」、「我是5點過去羅森搶購的」。

▲一大清早LAWSON店內麵條已所剩無幾。（圖／翻攝微博「雨絲_Sylvia」）

許多粉絲除了留言鼓勵，也特別提醒能不出門就別出門，免得增加感染風險。「雨絲_Sylvia」無奈表示，出門是逼不得已的，畢竟還是要買菜才能吃飯，網購似乎也都缺貨，不出門只能吃空氣，好在後來7點半再跑一趟發現超市有補貨，「剛剛都買齊了！堅決不出門！」

▼成功買到新鮮菜類囤貨，武漢美食部落客表示不會再出門。（圖／翻攝微博「雨絲_Sylvia」）