名畫「神秘羔羊之愛」修復！小羊「嘴唇與鼻孔」如打玻尿酸...引兩極評價

Uh, so apparently they restored the Ghent Altarpiece and pic.twitter.com/JljwfEZlzu — Fʀ. A. J. D. Sᴄʜʀᴇɴᴋ (@frajds) January 20, 2020

▲修復前後的小羊。（圖／翻攝自推特／@frajds）

實習記者崔子柔／綜合報導

享譽全球的油畫「根特祭壇畫」（Ghent Altarpiece），近日修復完成，畫中被稱為「神秘羔羊之愛」（Adoration of the Mystic Lamb）的小羊，原本模糊不清，如今搖身一變清晰的臉孔。不過修復後炯炯有神的眼睛引起兩極評價，有網友製作出對比圖，在社群中掀起熱烈討論。

據《BBC》報導，「根特祭壇畫」是現存最早帶有簽名的尼德蘭繪畫作品，是一種開閉型的祭壇組畫，共包括21幅作品，完成於1415年至1432年之間。比利時博物館斥資了220萬歐元（約台幣7300萬）自2012年起開始執行修復，去年12月正式完工。修復計畫負責人杜波依斯（Hélène Dubois）表示，這隻羔羊和畫中人物的互動顯得更加強烈，整個團隊都感到驚訝。

不過這隻羔羊修復後引起兩極評價，主要原因是羔羊的臉部表情，與以往大家所熟識的「神秘羔羊之愛」裡的小羊，有著極大的差異。美國史密森尼雜誌將修復後的羔羊形容成「令人震驚的人形臉」。

For some, the Ghent Altarpiece’s most haunting attribute may be one only recently revealed by restoration: the alarmingly humanoid face that once adorned the painting’s central sacrificial lamb. https://t.co/cqSzWAtiYz — Smithsonian Magazine (@SmithsonianMag) December 26, 2019

▲每個人對修復後的畫評價不一。（圖／翻攝自推特／@SmithsonianMag）

這隻羔羊修復後的臉部表情與大家所熟識的「神秘羔羊之愛」的小羊有巨大差別，也引起兩極評價，美國史密森尼雜誌將修復後的羔羊形容成「令人震驚的人形臉」，不但雙眼炯炯有神，粉紅的嘴唇與微張的鼻孔，像打了玻尿酸般豐滿，這些特徵都相當引人目光。

有網友認為，修復羔羊臉部是對畫作的一種「干擾」，寧願看修復前的畫作，更有網友把羔羊的臉與外星人放在一起，嘲弄牠的「新樣貌」。