名畫「神秘羔羊之愛」修復！小羊「嘴唇與鼻孔」如打玻尿酸...引兩極評價

Uh, so apparently they restored the Ghent Altarpiece and pic.twitter.com/JljwfEZlzu

▲修復前後的小羊。(圖/翻攝自推特/@frajds)

實習記者崔子柔/綜合報導

享譽全球的油畫「根特祭壇畫」(Ghent Altarpiece),近日修復完成,畫中被稱為「神秘羔羊之愛」(Adoration of the Mystic Lamb)的小羊,原本模糊不清,如今搖身一變清晰的臉孔。不過修復後炯炯有神的眼睛引起兩極評價,有網友製作出對比圖,在社群中掀起熱烈討論。

據《BBC》報導,「根特祭壇畫」是現存最早帶有簽名的尼德蘭繪畫作品,是一種開閉型的祭壇組畫,共包括21幅作品,完成於1415年至1432年之間。比利時博物館斥資了220萬歐元(約台幣7300萬)自2012年起開始執行修復,去年12月正式完工。修復計畫負責人杜波依斯(Hélène Dubois)表示,這隻羔羊和畫中人物的互動顯得更加強烈,整個團隊都感到驚訝。

不過這隻羔羊修復後引起兩極評價,主要原因是羔羊的臉部表情,與以往大家所熟識的「神秘羔羊之愛」裡的小羊,有著極大的差異。美國史密森尼雜誌將修復後的羔羊形容成「令人震驚的人形臉」。

For some, the Ghent Altarpiece’s most haunting attribute may be one only recently revealed by restoration: the alarmingly humanoid face that once adorned the painting’s central sacrificial lamb. https://t.co/cqSzWAtiYz