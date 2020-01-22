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南投民宅小年夜前竄火煙！1人受困2樓...5車10人搶救嗆傷男

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▲男子受困火場2樓遭濃煙嗆傷，消防人員迅速將他救出給予氧氣治療後送醫。（圖／民眾提供）

▲男子受困火場2樓遭濃煙嗆傷，消防人員迅速將他救出給予氧氣治療後送醫。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／南投報導

南投市22日上午發生一起民宅火警，南投市公園街一處民宅不明原因突然起火燃燒，南投消防分隊接獲通報後派遣5車10人，並請鄰近分隊、義消支援，也委請相關人員到場斷電處理。警消到場後，發現現場1樓有火舌冒出，且有1名男子受困於2樓，消防人員全裝迅速將其救出，男子雖有嗆傷，但意識清楚、性命無虞，目前送往南投醫院治療。詳細起火原因由火調人員做後續調查。

南投縣政府消防局救災救護指揮科表示，22日上午8時31分許，接獲民眾報案，稱南投市公園街37號發生住宅火警，並有一人還在屋內未逃出。南投消防分隊獲報後，出動5車10人，請鄰近中興、碧興、鳳鳴等分隊及義消25名支援，並委請台電、欣林瓦斯人員到達現場斷電。

消防人員到場後，現場1樓有火舌竄出，由於有民眾報稱2樓有人受困，立即全裝至2樓找尋，發現1名65歲的男子後迅速將其救出火場。因濃煙竄進2樓，導致男子有吸入性嗆傷，救護人員緊急給予氧氣治療後送往南投醫院救治，幸性命無虞。

▲▼南投消防局獲報火場2樓有民眾受困，消防人員趕赴現場後立即前往2樓救人，現場濃煙密布。

▲▼南投消防局獲報火場2樓有民眾受困，消防人員趕赴事故地點後立即前往2樓救人，現場濃煙密布。

▲▼南投消防局獲報火場2樓有民眾受困，消防人員趕赴現場後立即前往2樓救人，現場濃煙密布。

消防人員於8時37分控制火勢，殘火處理至9時10分，因迅速控制火勢，火勢僅維持在1樓未延燒至2樓，燃燒面積約10平方公尺，粗估財損約10萬元，初步判斷起火原因為遺留火種，全案交由火調人員釐清調查。

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