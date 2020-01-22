電鍍廠深夜偷排有毒廢水！5年省1300萬　黑心3兄弟被起訴

▲沅泰電鍍工廠涉嫌為節省成本偷排廢水遭查獲。（圖／台中地檢署提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市神岡區沅泰電鍍工廠，為節省清除廢液、汙泥處理等費用，涉嫌非法排放有毒廢水至工廠附近的排水溝，恐危害生態及人體健康。檢警接獲檢舉後，於2019年1月前往附近埋伏，發現業者趁著深夜偷排廢水，經查，驗出鉻、鎳的濃度超標，並查出業者5年來以此方式所節省的費用達1381萬餘元。台中地檢署22日依違反水汙染防治法罪起訴工廠負責人林益河等3兄弟。

台中地檢署2019年初接獲檢舉，指位於神岡區大明路的一家電鍍廠偷排廢水，檢察官周佩瑩獲悉後，指揮保七總隊員警前往埋伏，在排放溝渠放入檢測樹脂包（可吸附水中有害物質），經埋伏監控半個月，發現廢水中含有總鉻及鎳等有毒物質。

▲沅泰電鍍工廠涉嫌偷排有毒廢水，5年節省成本達1381萬餘元。

起訴書指出，林益河（62歲）與2個胞弟在台中市神岡區經營電鍍廠，於2012年7月成立，領有中市環保局核發的水污染防治許可證，因此應知電鍍製程產出的廢水，應全數回歸製程再利用，若處理後的廢水已濁度過高、不利回收，應送廢液貯存桶。

豈料，林男等人竟為圖省下處理廢液的成本，自2014年1月27日起至2019年1月26日止，使用非法繞流的方式排放有毒廢水，經檢警查獲，測得廢水含有有害物質總鉻、鎳，且嚴重超標。經估算，5年來該廠節省的廢液清運處理費用達1381萬餘元。

台中市地檢署22日將林益河等3兄弟依違反水汙染防治法罪起訴，最高將可處以5年徒刑，併科罰金新台幣1500萬元。

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