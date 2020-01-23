　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

星宇也迷「乖乖都市傳說」！包裝寫3神秘數字原因曝　首航還有K董特別版

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼星宇航空首航民眾搶拍，空服員拿今日的紀念禮品，民眾搶拿道具拍照。（圖／記者呂佳賢攝）

▲星宇航空首航，現場有巨型K董牌乖乖，民眾開心合影。（圖／記者呂佳賢攝）

記者賴文萱／台北報導

星宇航空今（23日）正式首航，澳門、峴港及檳城3航點齊發首航，現場還準備超大型乖乖，上頭更印有Q版張國煒，讓民眾開心合影。事實上，星宇航空也迷「乖乖都市傳說」，上周六（1/18）交機小組特別卸下重擔後特別跟粉絲們分享遠從漢堡基地帶回，自去年一路守護三架星宇人的心血，同樣日夜待命的「綠色乖乖」，並正式交棒星宇總部。

請繼續往下閱讀...

▲▼星宇航空首航。（圖／星宇航空提供）

▲▼星宇航空上午正式首航，飛上天空。（圖／星宇航空提供）

▲▼星宇航空首航。（圖／星宇航空提供）

上午星宇航空首班飛往澳門（JX201）於上午7點25分啟航，星宇也特別為首航旅客準備首航紀念封及首航杯，其中有K董頭像的乖乖相當受到注目。星宇航空小編日前在粉絲團分享關於乖乖守護神的小故事，並問說關於這浪漫又迷信的都市傳說，你也有拜有保庇的親身經驗嗎？

▲▼星宇航空首航。（圖／星宇航空提供）

▲星宇日前在臉書分享星宇的乖乖守護神，包裝上的編號是3架飛機的空巴原廠機身製造序號。（圖／星宇航空提供）

事實上，星宇交機小組遠從漢堡基地帶回自去年一路守護三架星宇人心血，同樣日夜待命的「綠色乖乖」，在完成交機任務後，也正式將守護重任的3包乖乖交棒給星宇總部。小編更PO圖透露，星宇航空初號機、貳號機、3號機的乖乖守護神，包裝上編號正是空巴原廠的機身製造序號。

▲▼星宇航空首航民眾搶拍，空服員拿今日的紀念禮品，民眾搶拿道具拍照。（圖／記者呂佳賢攝）

▲星宇航空首航儀式於6點30分登場。（圖／記者呂佳賢攝。）

星宇首航澳門、峴港與檳城三航點齊發，並在6點30分於桃園機場第一航廈登機門B2開啟首航儀式，吸引大批星宇迷到場支持。首航當日適逢小年夜，凌晨4點多桃園機場已人潮滿滿，擠滿計畫春節出國的旅客，不少航空迷沒搶到首航票也特地前來拍照，現場準備了超大型的「乖乖」充氣抱枕、新年快樂打卡版，俏皮道具讓民眾們開心合影。

▲星宇航空首航,星宇航空地勤。（圖／記者陳涵茵攝）

▲超大型乖乖上頭印有Q版張國煒。（圖／記者陳涵茵攝）

▲星宇航空首航,星宇航空地勤。（圖／記者陳涵茵攝）

▲民眾開心拿起大乖乖合影。（圖／記者陳涵茵攝）

其他人也看了...
「爸，我的新公司今天開航啊」　張國煒感性po文35字惹哭網友
首航風光剪綵「全靠爸」　張國煒霸氣回酸民：沒遺產沒星宇航空

ET快訊
武漢封城台商嚇傻半夜收行李　奔廣州搭機回台：大陸醫院像菜市場
「無武漢旅行史」也得病！陸更新診療方案：已出現聚集性病例
快訊／共軍空警500、轟6飛越巴士海峽　國防部：嚴密掌握
市場還在賣野味！後車廂偷藏「活土撥鼠」…店家：錢還是要賺的
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

過年吃堅果、糯米類食物…專家籲「陰虛火旺」少吃：易心煩

星宇也迷「乖乖都市傳說」！包裝寫3神秘數字原因曝　首航還有K董特別版

年菜「放山雞＆大海鰻」7菜1湯！辣媽網美曝澎湃實品照…老公飆國罵　網笑炸

大半青春全奉獻公司　遠航員工陳情求復飛：不要讓我們中年失業

金鼠年犯太歲4生肖「鼠兔馬雞」　三大禁忌一次看懂！

台南市衛生局製作武漢肺炎防疫便利貼　呼籲民眾勿傳播疫清消息以免被罰

武漢機場關閉！華航、華信「1/23-2/29航班全停」　協助旅客簽轉

影／防武漢肺炎…「接觸史」最重要！彰基醫院教洗手6步驟、正確戴口罩

武漢肺炎散播謠言「罰金300萬」！轉傳錯誤訊息將觸法

快來體驗「超可愛動物彩繪列車」　西部幹線也坐得到

總統級賀歲片馬英九當一日外送員　一脫口罩OL全嚇呆：可以加點嗎？

刺青哥收床罩！駕駛秒開走＋報警 哭「他要打我」...畫面曝光網笑翻

郭台銘憂心生育率...0到6歲公司養！　每位「鴻海寶寶」月補助1.5萬拚做人

萌翻！全台首間史努比主題飯店 造型拖鞋、絨毛玩偶都可帶回家

魔術師街頭整人...大鬧原住民部落 吹一下！「指揮棒→大蛇」嚇歪觀眾

就在今晚！鳳九東華虐戀Start～　《枕上書》高偉光開撩迪麗熱巴

陸客父母帶發燒童「拒隔離逃院」　高市證實：研判流感，已出境

大亨搶「金錢豹酒店小姐」 慘遭竹聯堂主報復命喪街頭

陳美鳳開深V出席尾牙　新年新希望「我要一個伴，不是絆腳石」

屁孩惡作劇！在猴硐貓村「丟甩炮」　狂響炮聲嚇貓...網轟：欠肉搜吧

過年吃堅果、糯米類食物…專家籲「陰虛火旺」少吃：易心煩

星宇也迷「乖乖都市傳說」！包裝寫3神秘數字原因曝　首航還有K董特別版

年菜「放山雞＆大海鰻」7菜1湯！辣媽網美曝澎湃實品照…老公飆國罵　網笑炸

大半青春全奉獻公司　遠航員工陳情求復飛：不要讓我們中年失業

金鼠年犯太歲4生肖「鼠兔馬雞」　三大禁忌一次看懂！

台南市衛生局製作武漢肺炎防疫便利貼　呼籲民眾勿傳播疫清消息以免被罰

武漢機場關閉！華航、華信「1/23-2/29航班全停」　協助旅客簽轉

影／防武漢肺炎…「接觸史」最重要！彰基醫院教洗手6步驟、正確戴口罩

武漢肺炎散播謠言「罰金300萬」！轉傳錯誤訊息將觸法

快來體驗「超可愛動物彩繪列車」　西部幹線也坐得到

苦難球王桃田賢斗與大馬的不解之緣　挺過禁賽、車禍拼東奧金牌

田馥甄變裝「人體紅酒」造型曝光美炸！　吳克群套透明雨衣...原因聽完超合理

狀元威廉森3分半鐘內連砍17分　首秀轟22+7！鵜鶘主場狂喊MVP

《刑法第150條》新制上路基隆首例！買宵夜被叫「屁孩」…他不爽烙友喬事　

武漢肺炎「蔓延擋不住」　美國務資深官員「盼台灣快加入WHO」

杜絕毒蛋風波再起！監委查芬普尼雞蛋案　農藥殘留獲大幅改善

對抗武漢肺炎⋯網紅戴口罩變錯誤示範！　傻戴2天網揪出盲點：這沒什麼用

春節火災頻繁　消防局推「3注意事項」…電器使用是關鍵

曾之喬突爆婚訊　謝佳見「早有聽說」網虧：一飛夫妻正式完結了！

出國血拼注意！隱眼不超過60片、安瓶要申報　6大項物品只能「限量」入境

生活熱門新聞

星宇航空開航　張國煒PO文惹哭網友

武漢陸客團還有8團、130人在台玩

熱好了嗎？　全台首家合法「賣淫娃」上線了

醫診發燒幼童需隔離　陸客父母竟攜子落跑

2000台商遭滯留武漢　交部：12航班全停

命理師掛保證...鼠年出生一生順遂

公車司機苦拚5年！年終金額逼哭女兒

月薪低年終高要做嗎？網笑：84K可憐哪！

抗煞大老7000字詳載真相：SARS就像一面照妖鏡

迪化街23顆牛軋糖1100元！市府回應了

武漢肺炎進逼！醫生呼籲先打流感疫苗

武漢團取消　禁止178名陸客來台

妹子任職6個月！除夕夜「年終逼哭她」

高雄疫情指揮中心提升「二級開設」

更多熱門

相關新聞

張國煒首航謝爸霸氣回酸民

張國煒首航謝爸霸氣回酸民

星宇航空於今（23日）首航，首航班飛往澳門（JX201）已於上午7點25分正式飛上空，董事長張國煒、執行長翟健華出席上午8點30分的首航剪綵儀式，交通部林佳龍部長、桃園市鄭文燦市長也親自到場祝賀，致詞時董事長張國煒除了感謝父親更直接回嗆酸民：「沒有遺產沒有星宇航空」。

星宇航空開航　張國煒PO文惹哭網友

星宇航空開航　張國煒PO文惹哭網友

星宇航空小年夜首航載客率100％

星宇航空小年夜首航載客率100％

澳門首航遇武漢肺炎！星宇空服戴口罩服勤

澳門首航遇武漢肺炎！星宇空服戴口罩服勤

星宇首航登機封曝光　網：這無價

星宇首航登機封曝光　網：這無價

關鍵字：

星宇航空張國煒空中巴士AirbusA321neo

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 武漢肺炎 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／曾之喬宣布結婚：今天起也是陳太太囉

武漢肺炎源頭找到了　野味市場價目表曝光

即／武漢疫情指揮部：公共運輸全面停駛

獨／「在不瘋狂」老闆怒掀洛克交往本本才離婚

「抽中250萬」！鴻海尾牙他最衰...因趕高鐵錯失大獎

武漢女狂嗑退燒藥成功入境法國！

曾之喬、辰亦儒「交往10年」結婚了！　曝求婚細節逼哭她

再告謝和弦、莉婭　扣嫂反攻追加2罪

星宇航空開航　張國煒PO文惹哭網友

未成年小三貼臉不倫東出昌大！唐田英里佳3舉動毀清純

武漢全面封鎖「市民連夜出城」！火車站大排長龍

孩沒見狗爆哭　媽解釋去美容遭疑

武漢陸客團還有8團、130人在台玩

武漢女「狂吞退燒藥」入法喊：勝利　陸大使館證實

更新／武漢肺炎病例飆升至551人！

更多

最夯影音

更多
總統級賀歲片馬英九當一日外送員　一脫口罩OL全嚇呆：可以加點嗎？

總統級賀歲片馬英九當一日外送員　一脫口罩OL全嚇呆：可以加點嗎？
刺青哥收床罩！駕駛秒開走＋報警 哭「他要打我」...畫面曝光網笑翻

刺青哥收床罩！駕駛秒開走＋報警 哭「他要打我」...畫面曝光網笑翻

郭台銘憂心生育率...0到6歲公司養！　每位「鴻海寶寶」月補助1.5萬拚做人

郭台銘憂心生育率...0到6歲公司養！　每位「鴻海寶寶」月補助1.5萬拚做人

萌翻！全台首間史努比主題飯店 造型拖鞋、絨毛玩偶都可帶回家

萌翻！全台首間史努比主題飯店 造型拖鞋、絨毛玩偶都可帶回家

魔術師街頭整人...大鬧原住民部落 吹一下！「指揮棒→大蛇」嚇歪觀眾

魔術師街頭整人...大鬧原住民部落 吹一下！「指揮棒→大蛇」嚇歪觀眾

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面