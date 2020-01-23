星宇也迷「乖乖都市傳說」！包裝寫3神秘數字原因曝　首航還有K董特別版

▲星宇航空首航，現場有巨型K董牌乖乖，民眾開心合影。（圖／記者呂佳賢攝）



記者賴文萱／台北報導

星宇航空今（23日）正式首航，澳門、峴港及檳城3航點齊發首航，現場還準備超大型乖乖，上頭更印有Q版張國煒，讓民眾開心合影。事實上，星宇航空也迷「乖乖都市傳說」，上周六（1/18）交機小組特別卸下重擔後特別跟粉絲們分享遠從漢堡基地帶回，自去年一路守護三架星宇人的心血，同樣日夜待命的「綠色乖乖」，並正式交棒星宇總部。

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▲▼星宇航空上午正式首航，飛上天空。（圖／星宇航空提供）

上午星宇航空首班飛往澳門（JX201）於上午7點25分啟航，星宇也特別為首航旅客準備首航紀念封及首航杯，其中有K董頭像的乖乖相當受到注目。星宇航空小編日前在粉絲團分享關於乖乖守護神的小故事，並問說關於這浪漫又迷信的都市傳說，你也有拜有保庇的親身經驗嗎？

▲星宇日前在臉書分享星宇的乖乖守護神，包裝上的編號是3架飛機的空巴原廠機身製造序號。（圖／星宇航空提供）

事實上，星宇交機小組遠從漢堡基地帶回自去年一路守護三架星宇人心血，同樣日夜待命的「綠色乖乖」，在完成交機任務後，也正式將守護重任的3包乖乖交棒給星宇總部。小編更PO圖透露，星宇航空初號機、貳號機、3號機的乖乖守護神，包裝上編號正是空巴原廠的機身製造序號。

▲星宇航空首航儀式於6點30分登場。（圖／記者呂佳賢攝。）



星宇首航澳門、峴港與檳城三航點齊發，並在6點30分於桃園機場第一航廈登機門B2開啟首航儀式，吸引大批星宇迷到場支持。首航當日適逢小年夜，凌晨4點多桃園機場已人潮滿滿，擠滿計畫春節出國的旅客，不少航空迷沒搶到首航票也特地前來拍照，現場準備了超大型的「乖乖」充氣抱枕、新年快樂打卡版，俏皮道具讓民眾們開心合影。

▲超大型乖乖上頭印有Q版張國煒。（圖／記者陳涵茵攝）



▲民眾開心拿起大乖乖合影。（圖／記者陳涵茵攝）

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