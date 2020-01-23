「爸，我的新公司今天開航啊」　張國煒感性po文35字惹哭網友

▲星宇航空正式首航，發送首航紀念封給當班乘客。（圖／記者呂佳賢攝）



記者賴文萱／台北報導

由張國煒成立的全新星宇航空今（23日）正式3航點齊發首航，首航班飛往澳門（JX201）已於上午7點25分正式啟航，載客率100%。張國煒稍早在個人臉書PO出跟爸爸張榮發的合照，「爸，我的新公司今天開航啊，你有高興嗎」，短短35字感性PO文，引來網友鼻酸，不少網友紛紛留言替他加油打氣，相信他一定會成功。

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▲張國煒po出跟爸爸張榮發的合照，並寫下「你放心，不會給你漏氣」。（圖／翻攝自張國煒臉書）

星宇航空今首航澳門、峴港與檳城，三航點齊發宣告飛上天空，上午6點30分於桃園機場第一航廈登機門B2開啟首航儀式，吸引大批星宇迷到場支持，3航點的3首航航班也全數客滿。

張國煒稍早在個人臉書PO出跟爸爸張榮發的合照，並寫下「爸，我的新公司今天開航啊，你有高興嗎，我們會加油啦，你放心，不會給你漏氣（台語發音）」，引來網友感動鼻酸。在上午8點30分點剪綵儀式過後，他也將親自執飛下午1點15分起飛的台北－澳門來回航班（JX203、JX204），以示為旅客帶來飛航安全的決心。

不少網友看了他的PO文直呼感動，有網友說「總裁一定會非常開心，並佑護星宇航空成為世界第一的安全航空，百善孝為先，K董孝感動天」、「K董加油，一切順利」、「董ㄟ一定行的啦」、「阿爸親像山.....看了令人感動」、「K董這篇真的滿滿感恩」、「真的很感動，爸爸一定以他為傲，一個最沒有架子，卻最讓人欽佩的K董」、「父親的驕傲#洋蔥太大顆」。

▲民眾開心拿起大乖乖合影。（圖／記者陳涵茵攝）

▲首航紀念封由當班機長及座艙長親筆簽名。

星宇航空除了目前首航的3航點外，下一步也將在4月6日開航宿霧，並預告下半年會再有東北亞、東南亞的航線至少各一條。不過，目前還在努力爭取最好的時間帶，至於將飛往哪些城市則保密到家，確定後會再對外正式宣布。