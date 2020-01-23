耿爽稱沒人比大陸更關心台灣健康　柯文哲：讓台灣進入WHO就好了啊

▲柯文哲慰勞警消人員。（圖／記者楊亞璇攝，下同）

記者楊亞璇／台北報導

針對武漢肺炎疫情，大陸外交部發言人耿爽22日稱「沒有人比中國中央政府更關心台灣同胞的健康」，對此，台北市長柯文哲23日慰勞警消人員，會後受訪稱，「既然這樣，趕快讓台灣進入WHO就好了啊」。

不過對於台灣參與世界衛生大會（WHA）等議題，耿爽強調，必須在一個中國原則下。柯文哲直言，「這個就是說，你要是不聽我的話，我就不管你了，所以是這樣，還是有一個概念叫普世價值」。

柯文哲舉例，捷克政府當然不願意去跟大陸交往，廢話這一定的嘛，但是你說，你不聽我的話，我就封鎖你的樂團到大陸去演出，最後出現一個笑話，他們有一個樂團叫布拉格樂團，他看到布拉格就把它封鎖，因為他創辦人叫布拉格，並不是因為他來自布拉格市，在捷克那些人在講話，就把它當成笑話。

柯文哲強調，與人為善，健康還是普世價值，用政治理由去封鎖人家，封鎖WHO、WHA這件事情，不會讓台灣人高興，為什麼你推出惠台措施（沒有用），這很明顯嘛，台灣就是往美國靠過去，所以一定是方法上有問題，「跟你們講了，你們又不服氣，就繼續僵持下去」。

對於兩岸防疫的對比，柯文哲說，雖然你們常常對健保有批評，但是從日治時代到現在，台灣的醫療體系在全世界排名還是很前面，當醫師的都很清楚，我們公共防衛體系很不錯，即使是上次的SARS，相對於其他國家，台灣防治表現還是好的，「所以我對台灣的醫療體系是有信心的」。他認為，大陸的問題是，常常極權國家報喜不報憂，所以很容易延誤疫情，這是最大的問題。

柯文哲說，不要幻想說傳染病不會出現，因為全世界空中的移動速度太快了，以他自己為例，早上在芬蘭，可是下午就坐飛機回到台灣了，在不到24小時就可以移動跨過整個世界，所以像這次武漢病毒，潛伏期可以到12天，所以你一旦感染後坐飛機，其實過海關完全無法偵測，甚至連要抽血檢查抗體什麼都還沒出來，進來以後才發病是有可能的，處在這種全球交通迅速頻繁的時代，你要幻想說不會出現新興傳染病，答案是不可能，所以現在重點是一旦發現的時候，有辦法迅速撲滅。

柯文哲以防治登革熱的經驗為例，登革熱一個一個出現我們都不怕，但是你要是同時出現20個登革熱，那你就完了，因為你沒辦法一個一個撲滅掉，他自己也告訴防護長，台北市如果出現零星個案，原則上可以集中，比方說在市立醫院得話就集中在和平，一個一個處理，可是如果出現10個20個，一旦超過和平醫院可以應付的範圍內，就開始蔓延到其他醫院。

柯文哲表示，越多的醫院在收治這種病人的時候，破口就愈來愈多，新興傳染病一定會出現，我們現在唯一的方法就是，出現的時候迅速反應，封鎖在一個地方，不要讓它擴散，只能做到這樣。