　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

過年看片爽殺時間！2019年10大必看電影清單總整理　懸疑感人黑幫通通滿足

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼過年,電影,2019。（圖／翻攝自Pixabay）

▲找部好電影，跟著劇情投入又哭又笑、渲洩情緒，就是年假這段期間最大的享受。（圖／翻攝自Pixabay）

消費中心／綜合報導

過年放這麼多天假正好適合看幾部過去一年想看、但卻抽不出時間看的電影，時代雜誌整理出2019年上映之必看的10部電影，就算沒有當初想看的那一部，在這些被影評票選為非看不可的電影中，一定也有合自己胃口的一部，好好沉浸其中，跟著電影又哭又笑、渲洩情緒就是年假這段期間最大的享受。

《舞孃騙很大》（Hustlers）

改編華爾街真實事件，描述一群在舞台上魅力四射的脫衣舞孃，下了舞台將自己化身為「人肉詐彈」，策畫騙局詐翻那些在華爾街偷拐搶騙的客戶們，由珍妮佛洛佩茲、吳恬敏、茱莉亞史緹兒主演，透過事件展露人性原始慾望：關於生存、貪婪、絕望與希望。

《知音時間》（A Beautiful Day in the Neighborhood）

演技派湯姆漢克斯詮釋知名孩童節目「羅傑斯先生的鄰居們」的傳奇主持人佛瑞德羅傑斯，電影劇情描寫一位由馬修瑞斯飾演的記者洛伊德沃格爾，答應為佛瑞德羅傑斯寫書，沒想到在與之認識的過程中，反而翻轉了自己的生命經驗、解開長久的心結，整部電影帶有療癒氛圍。

《我叫多麥特》（Dolemite is My Name）

Netflix獨家播出的電影，改編真人真事，講述黑人魯迪雷摩爾如何從遊民的低級笑話裡取得靈感創造出分身「多麥特」，爆紅後不惜一切代價拍攝電影的故事，片中充斥大量黃色笑話和髒話，由曾紅極一時的艾迪墨菲來演出男主角，也算是一種呼應，。

《鋒迴路轉》（Knives Out）

劇情講述由克里斯多夫普拉瑪飾演的知名犯罪小說作家哈蘭在慶祝85歲大壽後，被發現死於自家豪宅內，丹尼爾克雷格飾演的偵探白朗，在收到委託後對家族成員一一展開調查，導演將謀殺疑雲拍得燒腦，同時呈現複雜人性，展現強大編導能力，知名影星卡司也是值得一看的亮點。

《寄生上流》（Parasite）

一家四口全是無業遊民的爸爸基澤（宋康昊飾）成天遊手好閒，直到長子基宇（崔宇植飾）靠著假文憑成功應徵上有錢人朴社長家的家教，一家人開始用盡詭計想共享上流人的生活，但他們的貪欲卻讓情況逐漸失控，故事錯綜複雜轉折不斷，讓南韓名導奉俊昊抱回第72屆坎城影展最高殊榮金棕櫚大獎肯定。

《她們》（Little Women）

改編自世界經典名著《小婦人》，並加入原著作者露易莎梅奧爾柯特的真實人生故事，重新詮釋馬區家族中四位個性截然不同的姊妹，將如何以自身信念與理想，活出橫跨時空且不受時代背景限制的生活。本片光看演員演技就值回票價，由金球影后瑟夏羅南主演，還有奧斯卡傳奇影后「梅姨」梅莉史翠普以及艾瑪華森等堅強卡司。

《婚姻故事》（Marriage Story）

由Netflix出品、史嘉蕾喬韓森和亞當崔佛兩位好萊塢巨星主演，講述舞台劇導演和他的演員妻子，從相識相愛到步入婚姻又別離的愛情故事，而有了孩子，夫妻之間做的各種決定都會更加艱難，兩人深刻詮釋明明還愛著卻又無法繼續走下去的糾結和痛苦，當人生課題無法盡如人意，但經歷過的就是存在的證明。

《從前，有個好萊塢》（Once Upon a Time…in Hollywood）

故事講一位過氣電視演員瑞克達爾頓（李奧納多狄卡皮歐飾）與他長期合作替身搭檔克里夫布茲（布萊德彼特飾），兩人試圖重回好萊塢建立名聲，但瑞克的鄰居卻意外不幸慘遭「曼森家族」殺害，使瑞克與搭檔克里夫捲入一場謀殺血案。電影帶有導演昆汀塔倫提諾濃厚個人風格，並以此片致敬當年的好萊塢。

《愛爾蘭人》（The Irishman）

馬丁史柯西斯執導的電影，由勞勃狄尼洛主演愛爾蘭裔的殺手，擔任電影講述者，回憶數十年的黑幫經歷，與喬派西飾演的笑裡藏刀黑幫老大，以及和艾爾帕契諾飾演的狂妄工會頭目，三人之間的關係和互動影響時代局勢，三位老演員在片中的精湛演技，讓人不禁讚嘆「薑還是老的辣」。

《痛苦與榮耀》（Pain & Glory）

電影描述年歲已高的電影導演馬洛（安東尼奧班德拉斯飾）靈感不順又受疾病折磨，必須用藥壓抑痛苦，馬洛回想幼年時母親（潘妮洛普克魯茲飾）對他的影響，想他在馬德里與初戀相遇與分開，為排解失戀痛苦開始寫作，竟成了踏入電影世界的關鍵，故事說的正是導演阿莫多瓦自己，那些脆弱、和解以及成長能讓觀影者引發共鳴。

ET快訊
快訊／武漢肺炎「新加坡首例」確診出現　樟宜落地後2天掛急診！
新竹馬偕「疑似武漢肺炎」報告出爐　醫：進出醫院務必戴口罩
獨／Keanna出聲了！揮別謝和弦、莉婭　「大老婆的反擊」近
快訊／威力彩加碼2億！3億頭獎「號碼出爐」　小年夜快來對獎
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

Netflix地表最強電影開拍　「巨石強森＋蓋兒加朵＋萊恩雷諾斯」成本創紀錄

過年看片爽殺時間！2019年10大必看電影清單總整理　懸疑感人黑幫通通滿足

經典台款穩坐2019「泡麵王」寶座　銷魂神級吃法內行人才懂

量販、超市「過年營業時間」一次看！除夕提早17:00關門、好市多初一全門市休息

連在地人都不知道的秘境！基隆市區超魔幻打卡點　太陽下山才出現！

外國網紅瘋台灣牛肉麵　訪台必買「滿漢大餐」推坑朋友⋯全體大驚：有大塊牛肉

【廣編】滿漢御品春節聯名故宮精品　加碼推「龍藏經」紅包只送不賣

東森購物過年24小時不打烊　全通路消費再抽東森幣紅包

9m88獻唱廣告神曲「後漏88」太抓耳！超Chill旋律掀翻唱潮

防武漢肺炎「口罩需求增」！消保處、公平會稽查通路：哄抬價格最重罰5000萬

總統級賀歲片馬英九當一日外送員　一脫口罩OL全嚇呆：可以加點嗎？

刺青哥收床罩！駕駛秒開走＋報警 哭「他要打我」...畫面曝光網笑翻

郭台銘憂心生育率...0到6歲公司養！　每位「鴻海寶寶」月補助1.5萬拚做人

萌翻！全台首間史努比主題飯店 造型拖鞋、絨毛玩偶都可帶回家

魔術師街頭整人...大鬧原住民部落 吹一下！「指揮棒→大蛇」嚇歪觀眾

就在今晚！鳳九東華虐戀Start～　《枕上書》高偉光開撩迪麗熱巴

神之廣告曲「後漏88」掀翻唱潮 超Chill旋律...網：唱出女性心聲

大亨搶「金錢豹酒店小姐」 慘遭竹聯堂主報復命喪街頭

陸客父母帶發燒童「拒隔離逃院」　高市證實：研判流感，已出境

「反骨男孩」瑋哥深夜西門緊貼星諠！　夜市摸臀笑稱：測彈性～

過年看片爽殺時間！2019年10大必看電影清單總整理　懸疑感人黑幫通通滿足

經典台款穩坐2019「泡麵王」寶座　銷魂神級吃法內行人才懂

量販、超市「過年營業時間」一次看！除夕提早17:00關門、好市多初一全門市休息

連在地人都不知道的秘境！基隆市區超魔幻打卡點　太陽下山才出現！

外國網紅瘋台灣牛肉麵　訪台必買「滿漢大餐」推坑朋友⋯全體大驚：有大塊牛肉

【廣編】滿漢御品春節聯名故宮精品　加碼推「龍藏經」紅包只送不賣

東森購物過年24小時不打烊　全通路消費再抽東森幣紅包

9m88獻唱廣告神曲「後漏88」太抓耳！超Chill旋律掀翻唱潮

防武漢肺炎「口罩需求增」！消保處、公平會稽查通路：哄抬價格最重罰5000萬

年終優惠「大尺寸電視」最佳入手時間！Sony指定機型送玻璃揚聲器　週週抽溫泉度假村3萬元訂房券

萬寶龍鼠年筆祝福滿點　筆蓋象徵財富、連墨水都是吉祥金色　

心愛網球掉了！　傲嬌黑柴碰到水「皺眉抬手」：濕了啦

被酸：胖子怎當歌手！　許莉潔自卑心碎…《聲林》最後一戰華麗翻身

失眠又多夜尿　中醫調理有效改善睡眠品質

愛爾蘭小島徵打理民宿　沒電沒熱水吸引23000人報名

周杰倫「乘坐隔離艙」瘋傳飛抵大陸開唱！　唱片公司4字打臉⋯天王IG洩行蹤

泰國大師賽／白馭珀遭依瑟儂直落二　7組台將出賽僅1組晉級8強

快訊／樟宜落地後2天掛急診！　「新加坡首例」武漢肺炎確診出現了

桃機第三航廈拚階段性工程進展　國二甲線定11月通車

竹科最愛設計！開放廚房搭中島　無印木質風讓理工人有溫度

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

消費熱門新聞

過年買4手天王按摩椅　享3萬折扣

網友瘋傳「粉紅瓶」扁塌頭救星

美式家電太狂　稱霸10大家電熱銷榜

入手Sony指定電視　週週抽3萬元訂房券

清潔球自動去汙　馬桶白淨見客

外國瘋牛肉麵　訪台必買滿漢大餐

基隆超魔幻景點連在地人都不知道

雷射溶脂不囉嗦　讓妳愛瘦哪就瘦哪

全家消費滿額　送「鎮瀾宮錢母」

台人最愛！2019年度泡麵排行出爐

先掌握量販超市「過年營業時間」！

2019十大必看電影　過年爽殺時間

清明祭祖拜三牲　豬、雞、魚怎麼擺

新台灣之光！味味A攻佔首爾超商

更多熱門

相關新聞

總統來拜年！蔡英文：不管電視看哪台...記得我們都還是一家人

總統來拜年！蔡英文：不管電視看哪台...記得我們都還是一家人

23日是農曆小年夜，馬上就要迎來農曆新年。總統蔡英文透過臉書向國人拜年，除了針對近期的武漢肺炎強調防疫沒有假期外，她也提到不久前剛結束的總統大選，呼籲大家不管政治立場都是一家人，家庭和諧國家就會團結。

監委查毒蛋案　改善農藥殘留問題

監委查毒蛋案　改善農藥殘留問題

辣媽網美「7菜1湯」年菜　老公一看飆國罵

辣媽網美「7菜1湯」年菜　老公一看飆國罵

討吉利！蔡英文、賴清德新春「發福袋」行程完整一次看

討吉利！蔡英文、賴清德新春「發福袋」行程完整一次看

爺爺vs父輩5親戚「兩端政治立場」怎過年

爺爺vs父輩5親戚「兩端政治立場」怎過年

關鍵字：

過年電影2019

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 武漢肺炎 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／曾之喬宣布結婚：今天起也是陳太太囉

獨／「在不瘋狂」老闆怒掀洛克交往本本才離婚

武漢肺炎源頭找到了　野味市場價目表曝光

「抽中250萬」！鴻海尾牙他最衰...因趕高鐵錯失大獎

即／武漢疫情指揮部：公共運輸全面停駛

曾之喬、辰亦儒「交往10年」結婚了！　曝求婚細節逼哭她

發燒硬闖機場！父母大鬧3小時「丟下小孩飛走」

武漢女狂嗑退燒藥成功入境法國！

辰亦儒許願40歲結婚成真了！2年前違抗母命不娶曾之喬

星宇航空開航　張國煒PO文惹哭網友

未成年小三貼臉不倫東出昌大！唐田英里佳3舉動毀清純

再告謝和弦、莉婭　扣嫂反攻追加2罪

辰亦儒愛了曾之喬9年！藏「4甜蜜共通點」

武漢全面封鎖「市民連夜出城」！火車站大排長龍

孩沒見狗爆哭　媽解釋去美容遭疑

更多

最夯影音

更多
總統級賀歲片馬英九當一日外送員　一脫口罩OL全嚇呆：可以加點嗎？

總統級賀歲片馬英九當一日外送員　一脫口罩OL全嚇呆：可以加點嗎？
刺青哥收床罩！駕駛秒開走＋報警 哭「他要打我」...畫面曝光網笑翻

刺青哥收床罩！駕駛秒開走＋報警 哭「他要打我」...畫面曝光網笑翻

郭台銘憂心生育率...0到6歲公司養！　每位「鴻海寶寶」月補助1.5萬拚做人

郭台銘憂心生育率...0到6歲公司養！　每位「鴻海寶寶」月補助1.5萬拚做人

萌翻！全台首間史努比主題飯店 造型拖鞋、絨毛玩偶都可帶回家

萌翻！全台首間史努比主題飯店 造型拖鞋、絨毛玩偶都可帶回家

魔術師街頭整人...大鬧原住民部落 吹一下！「指揮棒→大蛇」嚇歪觀眾

魔術師街頭整人...大鬧原住民部落 吹一下！「指揮棒→大蛇」嚇歪觀眾

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面