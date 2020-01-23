過年看片爽殺時間！2019年10大必看電影清單總整理　懸疑感人黑幫通通滿足

▲找部好電影，跟著劇情投入又哭又笑、渲洩情緒，就是年假這段期間最大的享受。（圖／翻攝自Pixabay）

消費中心／綜合報導

過年放這麼多天假正好適合看幾部過去一年想看、但卻抽不出時間看的電影，時代雜誌整理出2019年上映之必看的10部電影，就算沒有當初想看的那一部，在這些被影評票選為非看不可的電影中，一定也有合自己胃口的一部，好好沉浸其中，跟著電影又哭又笑、渲洩情緒就是年假這段期間最大的享受。

《舞孃騙很大》（Hustlers）

改編華爾街真實事件，描述一群在舞台上魅力四射的脫衣舞孃，下了舞台將自己化身為「人肉詐彈」，策畫騙局詐翻那些在華爾街偷拐搶騙的客戶們，由珍妮佛洛佩茲、吳恬敏、茱莉亞史緹兒主演，透過事件展露人性原始慾望：關於生存、貪婪、絕望與希望。

《知音時間》（A Beautiful Day in the Neighborhood）

演技派湯姆漢克斯詮釋知名孩童節目「羅傑斯先生的鄰居們」的傳奇主持人佛瑞德羅傑斯，電影劇情描寫一位由馬修瑞斯飾演的記者洛伊德沃格爾，答應為佛瑞德羅傑斯寫書，沒想到在與之認識的過程中，反而翻轉了自己的生命經驗、解開長久的心結，整部電影帶有療癒氛圍。

《我叫多麥特》（Dolemite is My Name）

Netflix獨家播出的電影，改編真人真事，講述黑人魯迪雷摩爾如何從遊民的低級笑話裡取得靈感創造出分身「多麥特」，爆紅後不惜一切代價拍攝電影的故事，片中充斥大量黃色笑話和髒話，由曾紅極一時的艾迪墨菲來演出男主角，也算是一種呼應，。

《鋒迴路轉》（Knives Out）

劇情講述由克里斯多夫普拉瑪飾演的知名犯罪小說作家哈蘭在慶祝85歲大壽後，被發現死於自家豪宅內，丹尼爾克雷格飾演的偵探白朗，在收到委託後對家族成員一一展開調查，導演將謀殺疑雲拍得燒腦，同時呈現複雜人性，展現強大編導能力，知名影星卡司也是值得一看的亮點。

《寄生上流》（Parasite）

一家四口全是無業遊民的爸爸基澤（宋康昊飾）成天遊手好閒，直到長子基宇（崔宇植飾）靠著假文憑成功應徵上有錢人朴社長家的家教，一家人開始用盡詭計想共享上流人的生活，但他們的貪欲卻讓情況逐漸失控，故事錯綜複雜轉折不斷，讓南韓名導奉俊昊抱回第72屆坎城影展最高殊榮金棕櫚大獎肯定。

《她們》（Little Women）

改編自世界經典名著《小婦人》，並加入原著作者露易莎梅奧爾柯特的真實人生故事，重新詮釋馬區家族中四位個性截然不同的姊妹，將如何以自身信念與理想，活出橫跨時空且不受時代背景限制的生活。本片光看演員演技就值回票價，由金球影后瑟夏羅南主演，還有奧斯卡傳奇影后「梅姨」梅莉史翠普以及艾瑪華森等堅強卡司。

《婚姻故事》（Marriage Story）

由Netflix出品、史嘉蕾喬韓森和亞當崔佛兩位好萊塢巨星主演，講述舞台劇導演和他的演員妻子，從相識相愛到步入婚姻又別離的愛情故事，而有了孩子，夫妻之間做的各種決定都會更加艱難，兩人深刻詮釋明明還愛著卻又無法繼續走下去的糾結和痛苦，當人生課題無法盡如人意，但經歷過的就是存在的證明。

《從前，有個好萊塢》（Once Upon a Time…in Hollywood）

故事講一位過氣電視演員瑞克達爾頓（李奧納多狄卡皮歐飾）與他長期合作替身搭檔克里夫布茲（布萊德彼特飾），兩人試圖重回好萊塢建立名聲，但瑞克的鄰居卻意外不幸慘遭「曼森家族」殺害，使瑞克與搭檔克里夫捲入一場謀殺血案。電影帶有導演昆汀塔倫提諾濃厚個人風格，並以此片致敬當年的好萊塢。

《愛爾蘭人》（The Irishman）

馬丁史柯西斯執導的電影，由勞勃狄尼洛主演愛爾蘭裔的殺手，擔任電影講述者，回憶數十年的黑幫經歷，與喬派西飾演的笑裡藏刀黑幫老大，以及和艾爾帕契諾飾演的狂妄工會頭目，三人之間的關係和互動影響時代局勢，三位老演員在片中的精湛演技，讓人不禁讚嘆「薑還是老的辣」。

《痛苦與榮耀》（Pain & Glory）

電影描述年歲已高的電影導演馬洛（安東尼奧班德拉斯飾）靈感不順又受疾病折磨，必須用藥壓抑痛苦，馬洛回想幼年時母親（潘妮洛普克魯茲飾）對他的影響，想他在馬德里與初戀相遇與分開，為排解失戀痛苦開始寫作，竟成了踏入電影世界的關鍵，故事說的正是導演阿莫多瓦自己，那些脆弱、和解以及成長能讓觀影者引發共鳴。