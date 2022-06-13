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妥瑞症患者的告白！她曝2情況「至今無法進電影院」　成長史被讚爆

▲▼高敏感,寂寞,難過,傷心,細膩,心理學,勵志,人際。（圖／pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

台北天母一名母親昨帶著患有妥瑞氏症的孩子，進影廳看電影，期間孩子發出刺耳的「啾啾聲」，引起網上兩極議論。一名同樣有妥瑞氏症的女網友親吐自身經歷，直言至今未到過圖書館、電影院等地，但努力自理並融入社會的她衷心期盼，有一天能進到電影院，跟一般人一樣靜靜地看完整場電影。

女網友在「爆廢公社公開版」開門見山提到，「我本身也是一名妥瑞症患者，目前能夠完全一個人自理並融入社會，這要感謝我的家人及各方對我的極大包容和教育方式。」

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從小她就很怕照鏡子，因為經常會不自覺眨眼睛、歪嘴或聳肩，有時還會有一些奇怪的聲音，「但這些都是我無法控制的，我害怕孤獨、怕關燈、怕別人盯著我看，會全身不自覺開始抽動甚至尖叫，爸媽每次都用鼓勵讚美來代替責罵，還說我很聰明，所以從小他們都讓我大量閱讀各種書籍並全程陪讀。」

▲▼路人銀行暴走「插隊還在譙」　邵庭怒喊：給我去甲賽！（圖／翻攝自Facebook／邵庭）

▲邵庭公開罹患妥瑞症，致力讓更多人了解這種症狀。（圖／翻攝邵庭臉書）

直到上了國中，當某些同學因此欺負她、用暴力攻擊時，爸媽總會到學校，跟老師說明「妥瑞症患者」的相關資訊。起初，校方認為她需要去特教班，經過父母幾番溝通，強調她的智力完全沒問題後，校方特別利用朝會期間，宣導何為妥瑞氏症，「這點我真的非常感謝學校及所有師生、家長的包容，讓我在學校跟一般孩子一樣，順利地完全學業。」

原po透露，上大學後，她想利用寒暑假找份打工，為畢業後進入職場做準備，於是去應徵超商店員，「一開始爸媽派大哥和二哥到我工作的地方，坐在顧客區監督我的工作情形，雖然覺得丟臉，但為了讓他們安心，回去告訴父母我很好，所以我都面帶笑容並熱情地接待每位上門顧客，他們才總算不再到店裡。」

電影《叫我第一名》描述妥瑞症。（圖／翻攝「YuNing Guo」YouTube）

▲電影《叫我第一名》改編自布萊德（Brad Cohen）的真實經歷故事，他從小就有妥瑞症。（圖／翻攝「YuNing Guo」YouTube）

女網友直言，非常感謝當時的店長錄用她，「店長在得知我有妥瑞症時，並沒有拒我於千里之外，還時常教我如何面對人群和應對各種狀況，為了不讓他失望，也不造成同事的麻煩，當有客人質疑我的能力或表現時，都盡可能獨自跟客人解釋並努力排除，而我就在這有愛的環境下，漸漸得到認同及讚美，這些友好的表現對我來說非常非常重要。」

最後，原po也感性表示，「妥瑞症家屬及患者，本身的心理建設一定要建立的夠強大，不要去期待同理善待，像電影院、圖書館我個人是覺得真的很不合適，因為壓迫感會讓我們全身緊繃且莫名害怕，雖然我現在還無法進電影院，但依然嘗試在家關燈看電影、學習安靜的看書、專注地做一件事不需陪伴，這些都是我必須持續努力去克服的，希望有一天我也能開心的進電影院，跟大家一樣靜靜的看完整場電影。」

▼妥瑞症。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲女網友自述心路歷程。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

看完這段正能量的分享，網友們紛紛獻上鼓勵，「覺得妳超棒的，祝福未來路途一切順遂，幸福」、「謝謝分享，這個社會需要更多包容及尊重」、「妳這樣才是值得鼓勵的人，而不是像那個媽媽，當自己是曹操一樣挾天子而令諸侯」、「妳這個才叫同理心」、「妳好棒喔~家人及周遭的人也真的很讚耶」、「妳很棒，心態很正確」。

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妥瑞症妥瑞氏症電影電影院圖書館同理心家長

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